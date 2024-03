VanMoof: Neue Reparatur-Shops in Deutschland, Verkauf lädt bald wieder an

Ich bin Fan der VanMoof E-Bikes und fahre mit meinem VanMoof S5 fast täglich. Der Antrieb ist super, die smarten Funktionen großartig und ich finde auch das Design schön. Die Insolvenz von VanMoof hat mich persönlich nicht getroffen, ich habe kurz vorher noch ein altes VanMoof S2 reparieren lassen und habe mein S5 ohne Probleme erhalten.

Im September letzten Jahres kam die erlösende Nachricht, da VanMoof mit McLaren Applied einen neuen Eigentümer gefunden hat. Zwischenzeitlich hat VanMoof keine Reparaturaufträge mehr angenommen und bei einem Defekt musste man entweder selbst Hand anlegen oder einen Schrauber finden, der aushelfen konnte. Nachdem es von VanMoof mit einem Update Anfang Februar ein erstes Lebenszeichen gab, geht es jetzt weiter und der E-Bike Hersteller hat neue Reparatur- und Servicestandorte verfügbar gemacht – auch in Deutschland.

Insgesamt gibt es 50 Reparatur- und Servicestandorte in sieben Ländern, 13 davon in Deutschland. Mit dabei sind die Städte Hamburg, Berlin, Hannover, Münster, Dortmund, Velbert, Düsseldorf, Bonn, Dresden und München. Der Großteil wird sein Bike wohl einschicken müssen, da die Abdeckung doch sehr klein ist. Großstädte wie Frankfurt, Stuttgart, Leipzig, Bremen und Co sind nicht an das Partnernetzwerk angebunden.

VanMoof repariert nicht mehr selbst

VanMoof repariert E-Bikes nicht mehr selbst, sondern arbeitet mit lokalen Werkstätten zusammen, die über die notwendigen Werkzeuge, Kenntnisse und Ersatzteile verfügen. Das Unternehmen hat die Lieferkette für Ersatzteile erfolgreich wieder aufgenommen und beliefert sein stetig wachsendes Partnernetzwerk.

„Wir haben vor fünf Monaten mit einem kleinen Team und einer einfachen Mission begonnen: die Räder am Laufen zu halten“, sagt Eliott Wertheimer, Co-CEO von VanMoof, „und ich bin sehr stolz auf die Fortschritte, die wir bisher gemacht haben. Von der Sicherung der technologischen Infrastruktur über den Wiederaufbau der Lieferkette bis hin zum Aufbau eines Partnernetzwerks haben wir einen wichtigen ersten Schritt auf dieser spannenden Reise getan. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das uns alle unsere Partner entgegenbringen. Dass so viele der besten unabhängigen Geschäfte mit an Bord sind, ist ein starkes Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Servicetermine bei VanMoof-Partnern buchen

Über den Partner Locator könnt ihr die Partnerwerkstätten einsehen und Servicetermine buchen. Die meisten Partner werden die Wartung, die Reparatur, und den Verkauf von VanMoof-Produkten anbieten, wohingegen ausgewählte Partner sich ausschließlich auf die Wartung und Reparatur konzentrieren. Alle VanMoof-Partner erhalten eine umfassende Schulung, spezielle Technik und Originalteile, um den besten Service für VanMoof E-Bikes bieten zu können.

VanMoof verkauft bald wieder E-Bikes

Seit der Insolvenz hat VanMoof keine Räder mehr verkauft. In Kürze will das Unternehmen bekannt geben, wann die Produkte wieder im Handel erhältlich sein werden, darunter auch in einem der Kernmärkte Deutschland. Wenn wir hier neue Informationen erhalten, reichen wir diese gerne an euch weiter.