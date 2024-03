Paragon Pioneers 2: Aufbau-Simulation aus deutscher Entwicklung gestartet

Habt ihr früher schon gerne Titel wie Anno oder Siedler gespielt? Genau von diesen Spielen hat sich der Entwickler Tobias Arlt inspirieren lassen und in einer One-Man-Show das neue Paragon Pioneers 2 (App Store-Link) in den App Store gebracht. Die Aufbau-Simulation ist als Premium-Spiel für iPhone und iPad erschienen und kostet zum Start 5,99 Euro. Weitere In-App-Käufe gibt es nicht.

Die Neuerscheinung ist komplett in deutscher Sprache verfügbar und kann in verschiedenen Schwierigkeitsstufen gespielt werden. Ganz egal ob ihr ein Neuling oder ein alter Hase seid, bietet euch Paragon Pioneers 2 so die passende Herausforderung.

Nichts geht ohne Holz und Fisch

Angekommen auf einer kleinen Insel startet ihr zunächst mit einem einfachen Lager, das ihr nach und nach zu einer immer größeren Stadt aufbaut. Den Umfang würde ich dabei durchaus als enorm bezeichnen: Es gibt 300 verschiedene Gebäude und 130 verschiedene Waren, angefangen bei Holz, über Fisch und Wurst bis hin zu anderen Luxusgütern ist im Prinzip alles dabei, was man zum Überleben benötigt.

Zudem hat der Entwickler 200 einzigartige Ideen im Spiel versteckt, die direkten Einfluss auf den Spielverkauf haben können. Ebenso gibt es drei verschiedene Regionen, die alle ihren eigenen Herausforderungen bieten. Sogar Kämpfe mit angrenzenden Orks sind möglich.

Paragon Pioneers 2 bietet zahlreiche Verbesserungen und Neuerungen

Was mir klasse gefällt: Auch wenn die Grafik aus der Vogelperspektive recht einfach gehalten ist, ist auf der Insel doch so einiges los. Holzfäller laufen durch die Gegend und schlagen Bäume, auf der Schweinefarm könnt ihr die Tiere beobachten und sogar Schiffe ankern vor der Küste.

Das dynamische Leben in der Stadt ist nur eine von vielen Neuerungen in Paragon Pioneers 2. Der zweite Teil bietet mehr als doppelt so viele Gebäude, Warenarten, neue Feinde und viele weitere Neuerungen. Was mir ebenfalls klasse gefällt: Jedes neue Element im Spiel wird ausführlich in Textform beschrieben, das erleichtert den Einstieg enorm.

In den letzten Jahren wurden viele solcher Aufbau-Simulationen gerade von großen Publishern oft als Freemium-Spiel mit In-App-Käufen und Online-Zwang in den App Store gebracht. All das gibt es in Paragon Pioneers 2 nicht, stattdessen bekommt ihr einfach ein ganz klassisches Spiel.