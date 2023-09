VanMoof: Insolventer E-Bike-Hersteller findet neuen Käufer

Der insolvente niederländische E-Bike-Hersteller VanMoof hat einen neuen Käufer gefunden: Lavoie. Die E-Mobilitäts-Tochter von McLaren Applied gab gestern bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des E-Bike-Geschäfts von VanMoof geschlossen hat. Die Ankündigung gibt dem angeschlagenen Unternehmen und den rund 200.000 Personen, die ihre Hightech-E-Bikes gekauft haben, neue Hoffnung. Das Angebot von Lavoie wurde von den Treuhändern angenommen. In einer Pressemitteilung (via The Verge) heißt es wie folgt:

„Die Vereinbarung sieht vor, dass Lavoie und McLaren Applied dem VanMoof-Geschäft Stabilität verleihen, und dann ihre Premium-Fähigkeiten kombinieren und integrieren, um ein E-Mobilitätsgeschäft der nächsten Generation zu schaffen und ein weltweit führendes Premium-E-Mobilitätsangebot zu etablieren.“

Lavoie kündigte seinen ersten Elektroroller für Ende 2022 an, wobei die Auslieferung des faltbaren 2.000-USD-Rollers der Serie 1 im November in den USA, Großbritannien und Europa beginnen soll. McLaren Applied ist die frühere Technologieabteilung der McLaren Group, die vor allem für ihre Supersportwagen bekannt ist. Sie konzentriert sich auf die Bereitstellung von Elektrifizierungs-, Konnektivitäts-, Telemetrie-, Steuerungs- und Analyselösungen für eine Reihe von Fahrzeugen, vom Motorsport bis zum öffentlichen Verkehr.

Zum Zeitpunkt des Konkurses hatte VanMoof laut der niederländischen Publikation Het Financieele Dagblad (FD) Schulden in Höhe von 143,8 Mio. EUR bei Geldgebern, Lieferanten und Steuerbehörden. Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben, aber der Vorsitzende von McLaren Applied, Nick Fry, sagte gegenüber Reuters, dass eine Investition in „zweistelliger Millionenhöhe“ erforderlich sei, um VanMoof „kurzfristig“ zu stabilisieren.

Fry erklärte auch, dass das neue VanMoof „sein hauseigenes Einzelhandelsmodell aufgeben und stattdessen Drittanbieter für den Verkauf und die Wartung von Fahrrädern einsetzen wird“. Man werde auch versuchen, einige wichtige Mitarbeiter zu behalten oder wieder einzustellen, die meisten allerdings werden das Unternehmen verlassen müssen.

Wohl nicht vor 2024 oder 2025 rentabel

In einem ausführlicheren Interview mit Het Financieele Dagblad gab Nick Fry auch Details zur Zukunft der bisherigen Führungsriege um die beiden Brüder Ties und Taco Carlier bekannt. Sie werden keine Führungsrolle mehr übernehmen. „Vielleicht können sie in einer beratenden Funktion arbeiten“, so Fry, „aber das ist noch nicht entschieden. Die Leitung von VanMoof wird in den Händen der Lavoie-Manager liegen“. Fry rechnet nicht damit, dass VanMoof vor 2024 oder 2025 rentabel sein wird.

Trotz der Übernahme durch Lavoie bleiben derzeit noch viele Fragen unbeantwortet: Werden bestehende Garantien eingelöst? Werden die im Voraus bezahlten S5- und A5-Fahrräder, die in einem monatelangen Kaufrückstand stecken, jemals ausgeliefert? Werden die einfacheren, auf Zuverlässigkeit ausgelegten Modelle S4 und X4 tatsächlich noch in diesem Jahr ausgeliefert? Wird das für 2021 angekündigte „Hyperbike“ der Klasse 3V jemals das Licht der Welt erblicken? Die kommenden Wochen und Monate werden es zeigen.