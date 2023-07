VanMoof: E-Bike-Hersteller kann Rechnungen nicht mehr zahlen und erwägt Verkauf

Der auch bei uns im Blog wohlbekannte E-Bike-Hersteller VanMoof aus dem niederländischen Amsterdam scheint offenbar in argen finanziellen Schwierigkeiten zu stecken. Hatte man einst damit geprahlt, „das bestfinanzierte E-Bike-Unternehmen der Welt“ zu sein, hat man sich nun an die niederländischen Gerichte gewandt, um Rechtsschutz zu erhalten und damit mehr Zeit zu bekommen, Rechnungen bezahlen zu können. So berichtet The Verge.

Laut The Verge und der Berufung auf einer „mit der Angelegenheit vertrauten Quelle“ prüfe VanMoof derzeit alle möglichen Auswege aus den angehäuften Schulden, einschließlich eines Verkaufs. „Alle Optionen sind auf dem Tisch, während das Unternehmen nach einem Weg zum Überleben sucht“, erklärt Thomas Ricker von The Verge.

„Außerdem schließt das Unternehmen vorübergehend seine Markengeschäfte. Inmitten von Gerüchten über Probleme stürmten verärgerte Kunden am Mittwoch den Amsterdamer VanMoof-Flagship Store und das Servicecenter (und den ehemaligen globalen Hauptsitz), um ihre Fahrräder einzufordern, die vor Wochen zur Wartung gebracht worden waren. Die Schließungen dienen dem Schutz der VanMoof-Mitarbeiter. Die so genannte vorläufige ‚surseance van betaling‘ (was übersetzt ‚Zahlungsaufschub‘ bedeutet), die VanMoof eingegangen ist, wird normalerweise für einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten gewährt und soll – das ist wichtig – Unternehmen helfen, den Konkurs zu vermeiden. Allerdings ist dies oft auch der erste Schritt zu einem Konkursverfahren. Nach niederländischem Recht können Gläubiger ihre Forderungen während des Zahlungsaufschubs nicht geltend machen. Dieser endet, sobald alle Gläubiger bezahlt sind, eine endgültige Einigung mit den Gläubigern (privat oder gerichtlich) erzielt wurde oder das Unternehmen für insolvent erklärt wird.“

Verkauf der E-Bikes wurde eingestellt

Die beiden VanMoof-Gründer Taco und Ties Carlier werden weiterhin das Unternehmen leiten, wobei Taco nach wie vor als CEO tätig sein wird. Der Führungsetage wird allerdings ein gerichtlich bestellter Verwalter zur Seite gestellt, der mit einem Vetorecht bezüglich finanzieller Entscheidungen ausgestattet sein wird, und auch Verhandlungen mit Gläubigern führen wird. Die Angestellten des Unternehmens wurden laut The Verge per E-Mail über die aktuelle Situation informiert – während des Zahlungsaufschubs soll es aber für sie wie gewohnt weitergehen.

VanMoof hatte noch bis Montag mit externen Parteien Gespräche geführt, um die Aussetzung des Zahlungsverfahrens zu verhindern. Der Verkauf des gesamten E-Bike-Portfolio, darunter auch die neuen Modelle SX4 und SA5, wurde kurzfristig eingestellt. Bislang ist unklar, wann der Verkauf wieder starten wird.

Die Nachrichten um die finanziellen Schwierigkeiten des E-Bike-Herstellers machten auch in der beliebten Facebook-Gruppe von VanMoof die Runde. Beteiligte User forderten sich gegenseitig dazu auf, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, wie etwa ihren Bluetooth-Sicherheitsschlüssel zu exportieren. „Wenn VanMoof nicht mehr in der Lage ist, seine Serverkosten zu decken, könnten diese Schlüssel für immer verloren gehen und zahllose Fahrräder als Elektronikschrott ohne Rückgabemöglichkeit zurückbleiben“, hieß es in einem Beitrag. Bislang ist noch unklar, wie mit bereits getätigten Bestellungen und sich in Wartung befindlichen E-Bikes verfahren wird. Auf der deutschen VanMoof-Website gibt es zwar derzeit keine Möglichkeit, die E-Bikes zu kaufen, weitere Hinweise auf die aktuelle Situation des Unternehmens finden sich allerdings nicht.

Fotos: VanMoof.