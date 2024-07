Skeets: Bluesky-Client nach Update auch unter macOS nutzbar

Erst vor rund drei Wochen haben wir erstmals über die App Skeets (App Store-Link) berichtet, einen Bluesky-Client des deutschen Indie-Entwicklers Sebastian Vogelsang aus Berlin. Bluesky Social, so der volle Name des Kurznachrichtendienstes, hat sich nach der Übernahme Twitters bzw. X durch Elon Musk zu einer echten Alternative entwickelt und zählt nach einigen Monaten des einladungsbasierten Zugangs mittlerweile mehr als 6 Millionen User.

Lange Zeit waren Drittanbieter-Clients für Bluesky jedoch Mangelware. Seit einigen Monaten mischt auch Graysky mit, und mit Skeets for Bluesky ist nun auch eine App aus deutscher Entwicklung mit am Start. Ich hatte mir die Anwendung vor einigen Wochen in einem Review einmal genauer angesehen und war angetan von der guten Arbeit des Ein-Mann-Entwicklerstudios aus Berlin, der auch noch einige Zukunftspläne mit weiteren Features für Skeets hat.

Bisher erhältlich für iOS und iPadOS, lässt sich Skeets kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen. Für die Installation benötigt man neben iOS/iPadOS 16.4 oder neuer auch etwa 46 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Die App ist bisher in englischer Sprache gehalten, weitere Lokalisierungen, darunter auch auf Deutsch, sollen aber schon bald folgen. Die Finanzierung von Skeets erfolgt über ein optionales Premium-Abo, das zusätzliche Funktionen wie Lesezeichen, Entwürfe und erweiterte Push-Benachrichtigungen zu Preisen ab 1,99 Euro/Monat freischaltet.

macOS-Variante: Experimentell und für Apple Silicon-Macs

Wie bereits angekündigt, hat Entwickler Sebastian Vogelsang weiter an Skeets for Bluesky gearbeitet und stellt nun Version 1.10.0 im deutschen App Store zum Download bereit. Die Aktualisierung bietet nicht nur Performance-Verbesserungen beim Scrollen der Zeitleiste, sondern hält auch eine praktische Neuerung bereit: Beim Laden neuer Beiträge wird nun die Leseposition in der Zeitleiste immer beibehalten.

Und auch Skeets-User mit einem Mac können sich in Version 1.10.0 über eine vielgewünschte Funktion freuen: Ab sofort stellt der Entwickler eine Unterstützung für macOS bereit, so dass sich Skeets auch auf dem Mac installieren lässt. Es gilt vorerst zu beachten, dass der Mac-Support noch experimentell ist und nur für Macs mit Apple Silicon-Chip gilt.

Das Update auf Version 1.10.0 von Skeets ist ab sofort kostenlos für alle Nutzer und Nutzerinnen im App Store verfügbar. Insgesamt dürfte Skeets zu einer der vielversprechendsten Drittanbieter-Clients für das noch junge soziale Netzwerk Bluesky gelten und wartet bereits jetzt mit einigen spannenden Alleinstellungsmerkmalen auf. Seid auch ihr bei Bluesky unterwegs, freuen wir uns übrigens abschließend, wenn ihr unserem Account folgt: Dort spiegeln wir unsere Inhalte, die ihr auch bei Mastodon findet.