iPhone 16 Pro in Rosé: Die Gerüchte verhärten sich

Wenn es um die Farbauswahl der Pro-Modelle geht, dann hat sich Apple in den vergangenen Jahren eher farblos gezeigt. Neben den Titan-Tönen Natur, Weiß und Schwarz gibt es bei der aktuellen Generation nur „Titan Blau“ als kleinen Ausreißer. Das könnte sich im Herbst ändern.

Die nächste Pro-Generation des iPhone könnte auch in „Rosé“ auf den Markt kommen. Das unterstreichen erneute Gerüchte aus China, die MacRumors in einem Artikel aufgegriffen hat. Aus unserer Sicht wäre das durchaus zu begrüßen, denn bisher hat eine Farbe in diese Richtung bei den Pro-Modellen gar keine Rolle gespielt.

Bereits im Frühjahr hatte Ming-Chi Kuo Rosé ins Spiel gebracht. Außerdem sollen das iPhone 16 Pro und Pro Max in „Schwarz, Weiß oder Silber und Grau oder ‚Titan Natur'“ erscheinen. Der bisherige Blauton könnte damit aus dem Lineup verschwinden.

Und wie sieht es bei den normalen iPhone-Modellen? Diese sind bisher in Schwarz, Grün, Pink, Blau und Gelb verfügbar. Das iPhone 16 und iPhone 16 Plus soll es in Schwarz, Grün, Pink, Blau und Weiß. Auch hier also nur eine Änderung: Weiß statt Gelb.