Tolino Vision Color und Tolino Stylus: Neuer eBook-Reader und Zubehör jetzt erhältlich

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir über die neue Generation an eBook-Readern von der deutschen Tolino-Allianz im Rahmen eines Reviews berichtet haben. Der Tolino Shine und der Tolino Shine Color gehören zur neuesten Generation der Geräte, die gemeinsam von großen deutschen Buchhändlern wie Thalia, Weltbild und Hugendubel vertrieben werden.

Während die neueste Tolino-Generation bereits im April dieses Jahres angekündigt wurde und die ersten oben genannten Geräte seit dem 7. Mai erhältlich waren, musste man auf das Flaggschiff-Modell der Reihe, den Tolino Vision Color, noch etwas länger warten. Nun hat die Tolino-Allianz allerdings den offiziellen Start des 7-Zoll-eBook-Readers Vision Color bekanntgegeben, der ab sofort bei den teilnehmenden Buchhändlern um Preis von 199 Euro erhältlich ist. Optional kann dazu auch der dazu passende Eingabestift Tolino Stylus bestellt werden, der 69,99 Euro kostet und mit dem Tolino Vision Color kompatibel ist.

Der Tolino Vision Color wird als neues Premium-Gerät der neuen Tolino-Generation vertrieben. Er vereint die komplette Bandbreite aller neuen Funktionen in sich: 7 Zoll-Farbdisplay, Fixed-Layout-Darstellung, Hörbuchwiedergabe via Bluetooth und Notizfunktion mit dem Eingabestift Tolino Stylus. Zudem verfügt er über praktische Blättertasten und eine automatische Display-Rotation. Auch der Wasserschutz, eine wochenlange Akkulaufzeit und die blendfreie SmartLight-Beleuchtung sind mit an Bord. Zudem stehen alle neuen Geräte von Tolino im Zeichen der Nachhaltigkeit: So sind die Gehäuse zu 85 Prozent aus Recycling-Plastik gefertigt.

Der separat erhältliche Eingabestift Tolino Stylus soll zudem die Nutzungsmöglichkeiten des Tolino Vision Color erweitern. Handschriftliche Anmerkungen und Markierungen sind damit direkt in eBooks und PDFs auf dem Display möglich. Sogar Zeichnungen, Tagebucheinträge oder ToDo-Listen lassen sich im integrierten Notizbuch verfassen und in digitalen Text umwandeln.

Die eBook-Reader der neuen Tolino-Generation sind ab sofort bei allen Tolino-Partnern wie Thalia, Hugendubel und Weltbild bestellbar, auch in den lokalen Filialen der Buchhändler sollten sie zu finden sein. Wir haben auch bereits ein Testexemplar angefragt und hoffen, euch bald weitere Eindrücke zur Neuerscheinung liefern zu können.