Das sind die besten Angebote für Wischsauger am Prime Day 2024

Den Haushalt sauber zu halten ist immer mit Aufwand verbunden. Wer keine Lust hat mit Eimer und Mopp zu wischen, kann sich einen Wischsauger ansehen, der auch Nass-Trockensauger genannt wird. In einem Durchgang könnt ihr Flüssigkeiten sowie Krümel, Müsli und andere Reste aufnehmen, was die Reinigung deutlich erleichtert. Folgend findet ihr die besten Angebote für Wischsauger.

Roborock Flexi Pro und Flexi Lite

Wenn es Roborock sein soll, könnt ihr euch den Roborock Flexi Pro (Amazon-Link) oder den Roborock Flexi Lite (Amazon-Link) günstiger sichern. Der Name Flexi kommt nicht von ungefähr, denn mit beiden Geräten lässt es sich flach unter Möbeln reinigen. Während wir uns den Roborock Flexi Lite schon genauer angesehen haben, bietet der Flexi Pro größere Tanks, eine beleuchtete Bürste, motorisierte Räder und eine doppelte Kantenreinigung. Der Roborock Flexi Pro kostet jetzt 349 Euro statt 599 Euro, für den Roborock Flexi Lite müsst ihr 299 Euro statt 349 Euro bezahlen.

19 Bewertungen roborock flexi Pro Nass-Trocken-Sauger mit Saugleistung von 17.000 Pa,... Mit einer Saugleistung von 17.000 Pa und einem Druck von 17 N beseitigt er Schmutz aller Art...

Dank des FlatReach-Designs von roborock mit integriertem LED-Licht erreicht der Reinigungskopf auch...

Den Dreame H13 Pro nutze ich aktuell selbst

Ich habe ja die Qual der Wahl, da wir im Büro viele Wischsauger testen. Mit nach Hause habe ich den Dreame H13 Pro (Amazon-Link) genommen, da mir das Gesamtkonzept sehr gut gefallen hat. Der Wischsauger hat ein schönes Display, eine beleuchtete Bürstenwalze, mehrere Wischmodi, motorisierte Räder und sogar die Möglichkeit das Wasser zu sterilisieren. Die Wischergebnisse sind sehr gut und ich nutze den Nass-Trockensauger jeden Tag aufs neue sehr gerne. Eine heiße Reinigung und heiße Trocknung sind sehr praktisch, um Gerüche zu vermeiden. Flach wischen kann man mit dem Dreame aber nicht. Klickt euch für weitere Details in meinen Test oder schlagt direkt für 479 Euro statt 599 Euro zu.

2.415 Bewertungen dreame H13 Pro Nass- und Trockensauger, 60 °C Bürstenreinigung, 30... Hygienische Reinigung dank hoher Temperaturen: Die verbesserte Bürste wird mit 60 °C heißem Wasser automatisch gereinigt und sterilisiert, sodass...

Doppel-Kantenreinigung: Die Bürste reinigt entlang der Fußleisten und in engwinkligen Ecken, wodurch schwer zugängliche Bereiche einfacher als je...

Osotek H200 Pro ist neu und direkt im Angebot

Passend zum Prime Day habe ich heute mein Review zum neuen Osotek H200 Pro veröffentlicht, der jetzt auch eine doppelte Kantenreinigung sowie eine Heißlufttrocknung in der Station bietet. Ansonsten kommt das Modell ohne viele Extras aus, jedoch ist er mit 10,5 Zentimeter der flachste Wischsauger. Mit dem zusätzlichen Gutschein apgfh200pro bezahlt ihr nur 310 Euro statt 479 Euro.

18 Bewertungen OSOTEK H200 Pro Wischsauger, 180° Flacher Saugwischer mit 58℃ Bürste... 【Flaches Design mit 180° Bewegungsfreiheit】 Das innovative flache Design mit 180° Bewegungsfreiheit ermöglicht es dem H200 Pro Saugwischer...

【Automatische Trocknung & Selbstreinigung】Nach der Reinigung können Sie mit nur einem Knopfdruck die automatische Selbstreinigung mit...

Tineco Floor One S7 Pro

Wenn ihr auf eine Heißlufttrocknung verzichten könnt, dann bietet der Tineco Floor One S7 Pro (Amazon-Link) ein tolles Gesamtpaket an. Das LCD-Display ist wirklich exzellent und zeigt auch schöne Animationen an. Darüber hinaus ist eine Elektrolyse-Funktion für das Frischwasser mit dabei sowie motorisierte Rollen, die für einfache Bewegungen sorgen. Der Wischsauger lässt sich zudem per App verbinden, in der ihr Einstellungen besser vornehmen könnt. Damals habe ich dem Tineco Floor One S7 Pro Bestnoten bescheinigt, wobei eine heiße Trocknung leider fehlt. Aktiviert den zusätzlichen Coupon auf der Produktseite und bezahlt nur 499 Euro statt 899 Euro. Wenn eine Heißlufttrocknung gewünscht ist, greift zum teureren Tineco Floor One S7 FlashDry, der jetzt 599 Euro statt 799 Euro kostet. Beide Modelle können nicht flach wischen.

Angebot Tineco Floor One S7 Pro Nass Trockensauger Kabellos, Wischsauger 40min,... Wasserdurchlaufsystem mit Ausgeglichenem Druck: Der Nass Trockensauger reinigt und recycelt Abwasser mit einer konstanten Geschwindigkeit von 450...

Mühelose Nutzung: Der Wischsauger verfügt über ein Zwei-Wege-Selbstantriebssystem, das die Fahrtrichtung automatisch erkennt und unterstützt, was...

395 Bewertungen Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry Nass Trockensauger, 70°C Heißluft-Schnell-Trocknung,... Flashdry Selbstreingungsystem: Im Vergleich zum Tineco Floor One S7 Pro erweitert es Heißlufttrocknungsfunktion. Verwendung von 70°C Frischwasser,...

Ausgeglichenes Druckwasserdurchflusssystem: Der FLOOR ONE S7 FlashDry kann durch stetiger Frischwasserwäsche und effizientem Abwasserrecycling bei...