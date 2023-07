Tineco Floor One S7 Pro im Test: Nass-Trockensauger mit Wasser-Elektrolyse und exzellentem Display

Das Thema Wischen mit Mopp und Eimer habe ich für mich persönlich beerdigt. Nass-Trockensauger sind meine bevorzugte Wahl und das Top-Modell aus dem Hause Tineco ist jetzt im Test. Der Tineco Floor One S7 Pro (Amazon-Link) wurde auf der IFA 2022 vorgestellt und kann derzeit für 699 Euro statt 799 Euro gekauft werden. Was ihr für euer Geld bekommt, könnt ihr folgend nachlesen.

Der Tineco Floor One S7 Pro ist gut verarbeitet und bietet ein klassisches Design, wobei auf der Front die Abdeckung eine Art Holz-Maserung aufweist. Im Lieferumfang enthalten ist eine Ersatzbürste, ein Ersatz HEPA-Filter, ein Reinigungswerkzeug und eine Flasche Reinigungsmittel. Das Gerät, die Bürste und das Tool können in der Station untergebracht werden, die jedoch auf eine Heißlufttrocknung verzichtet.

Exzellentes LC-Display

Bei der ersten Inbetriebnahme fällt das meiner Meinung nach beste Display in einem Nass-Trockensauger sofort ins Auge. Der LC-Bildschirm bietet gestochen scharfe Animationen und beim ersten Start ein interaktives Tutorial. Während die Anzeige wirklich top ist, sind die verbauten Lautsprecher etwas kratzig. Auf dem Display gibt es wirklich sehr schöne Animationen, die den gewählten Modus visualisieren, die restliche Laufzeit anzeigt oder den Füllstand des Wassertanks widerspiegelt.

Über den Joystick am Handstück könnt ihr schnell zwischen den vier Saugmodi wählen. Der Automatik-Modus erkennt über den iLoop-Sensor die aktuelle Verschmutzung und passt seine Leistung automatisch an. Im Max-Modus wird direkt auf voller Stufe gearbeitet, im reinen Saugmodus wird auf die Zugabe von Wasser verzichtet, wobei dieser Modus nicht zum Saugen der ganzen Wohnung geeignet ist. Der Ultra-Modus ist gar kein Saugmodus, sondern ist als Funktion zu verstehen.

Elektrolysiertes Wasser

Wird der Ultra-Modus aktiviert, wird das Frischwasser im Tank elektrolysiert. Hier wird mit elektrischem Strom eine chemische Stofftrennung erzwungen und im Wasser Sauerstoff und Wasserstoff getrennt. Der Frischwassertank riecht danach leicht nach Chlor und mit dem Wasser soll man noch effektiver reinigen und Reizstoffe entfernen können. Überprüfen kann ich das nicht, eine solche Funktion scheint aber ein Nice-to-have zu sein. Was mir dabei am besten gefällt ist übrigens die Animation während des Vorgangs.

Motorisierte Rollen helfen bei der Handhabung

Der Tineco Floor One S7 Pro verfügt über motorisierte Rollen, die einen entscheidenen Vorteil bieten: Sie helfen nicht nur bei der Vorwärstbewegung, sondern auch bei der Rückwärtsbewegung. Die Rollen erkennen die Richtung und erleichtern die Benutzung in beide Richtungen. Das ist wirklich toll, hier kann man mit sehr wenig Kraftaufwand die komplette Wohnung reinigen.

Die Handhabung an sich ist simpel, der S7 Pro lässt sich vor allem durch die Rollen sehr einfach über den Boden schieben. Ganz so wendig ist das Gerät nicht, aber das ist meiner Meinung nach auch nicht notwendig. Aufgrund der Bauart ist ein reinigen unter Möbel kaum möglich. Das ist schade, denn hier würde die beleuchtete Front besonders viel Sinn machen, wobei ihr das Licht auch optional deaktivieren könnt.

Reinigungstest

Im Alltag wischt man am häufigsten Staub auf und das kann wirklich jeder Nass-Trockensauger. Etwas komplizierter wird es zum Beispiel bei Müsli oder generell bei grobkörnigerem Schmutz, aber auch hier erledigt der Floor One S7 Pro sehr gute Arbeit. Schon bei der ersten Überfahrt werden fast alle Partikel aufgenommen, spätestens bei der zweiten ist alles entfernt. Eingetrocknete Flecken sind hartnäckiger, hier muss man schon öfters hin und her fahren.

Die Rolle ist durchgängig und ermöglicht so eine effektive Kantenreinigung. Ein paar Millimeter fehlen noch, aber das macht sich in der Praxis nicht negativ bemerkbar. Die Laufzeit gibt Tineco mit bis zu 40 Minuten an, wenn man den Auto-Modus nutzt. Im Max-Modus konnte ich circa 24 Minuten am Stück arbeiten. Das ist definitiv ein guter Wert, in der Zeit kann man eine Wohnung komplett reinigen, wenn diese nicht überproportional groß ist.

Selbstreinigung in der Station

Hat man die Arbeit beendet, kann sich der Tineco Floor One S7 Pro selbst reinigen. Und Tineco bietet hier eine Express- und eine Tiefenreinigung an. Im Express-Modus wird die Rolle 2 Minuten lang mit Wasser bespritzt und in Intervallen gedreht, zudem wird Wasser durch die Rohre gejagt. Bei der Tiefenreinigung erfolgt alles ausführlicher, hier werden dann 6 Minuten benötigt. Wie oben schon erwähnt, gibt es keine Trocknungsfunktion. Ich persönlich kann darauf verzichten und deaktiviere diese immer recht schnell manuell – und hatte bisher nie Probleme mit Gerüchen oder Schimmel – bei solch einem Premium-Produkt hätte ich einen Heißluftfön aber erwartet.

App-Anbindung als nettes Extra

In der Tineco Life-App, die eine Registrierung mit Name und Email voraussetzt, kann auch der Tineco Floor One S7 Pro hinzugefügt werden. Hier könnt ihr manuell zwischen den Modi wechseln, was über das Handstück deutlich schneller funktioniert. Aber: In den Optionen könnt ihr beim Max- und Saugmodus manuell die Leistung oder den Wasserverbrauch einstellen. Das ist eine wirklich praktische Erweiterung!

Zusätzlich gibt es im Bereich Gerätestatus Informationen zum Akkustand, zur Anzahl der absolvierten Reinigungen, die Möglichkeit das Licht zu deaktivieren oder die Geschwindigkeit der motorisierten Rollen einzustellen. Zusätzlich lassen sich Firmware-Updates einspielen und Stimmenpakete herunterladen – eine deutsche Stimme ist mit dabei.

Die App habe ich einmal nach der Einrichtung genutzt. Hat man seine Einstellungen je nach Vorliebe angepasst, benötigt man die App so gut wie nicht mehr. Lediglich wenn neue Updates bereitstehen.

Mein Fazit

Der Tineco Floor One S7 Pro ist ein Nass-Trockensauger der Spitzenklasse. Ein besseres Display habe ich in solch einem Gerät noch nicht gesehen – und auch das führt letztendlich zu einem hohen Preis. Die Reinigungsleistung ist sehr gut, die Handhabung vor allem mit den motorisierten Rollen einfach, die Wartung unkompliziert und die Elektrolyse von Wasser ein seltenes, aber modernes Feature. Hätte Tineco dem Top-Modell eine Trocknungsfunktion spendiert, hätte sich der S7 Pro an die Spitze katapultiert.

Mit 799 Euro ist der Tineco Floor One S7 Pro hoch bepreist. Mit dem aktuellen 100 Euro Gutschein geht es ein wenig runter, letztendlich zahlt man mit 699 Euro aber immer noch sehr viel Geld.