Liquid Glass: Apple teilt Design-Galerie auf der eigenen Entwickler-Website

Apple hat mit iOS, iPadOS, watchOS, macOS und tvOS 26 ein neues und transparentes Design eingeführt, das vom Unternehmen als „Liquid Glass“ bezeichnet wird. Über die durchscheinenden Bubbles ist die Apple-Community geteilter Meinung: Einige finden das Design gelungen und hübsch, andere wiederum bemängeln eine schlechtere Sichtbarkeit von Steuerelementen. Mit iOS 26.1 hat Apple daher ein wenig nachgebessert und bietet in den Einstellungen des iPhones an, die transparenten Elemente etwas einzufärben.

Um das neue Liquid Glass-Design von iOS 26 und Co. ein wenig zu bewerben, hat Apple nun auf der Entwickler-Website eine Galerie veröffentlicht, die zeigt, wie Drittanbieter von Apps die Ästhetik in ihren Apps umsetzen. Die visuelle Galerie zeigt laut Apple, wie „Teams jeder Größe“ das neue Design integrieren – inklusive Vorher-Nachher-Fotos.

In der Galerie finden sich Liquid Glass-Beispiele unterschiedlichster Apps für das iPhone, das iPad, den Mac und die Apple Watch. Zu jedem Beispiel gehört ein Screenshot aus iOS 18, der dem neuen Design aus iOS 26 entgegengestellt wird. Bei vielen präsentierten Apps wurden die unteren Navigationsleisten zugunsten kleinerer Navigationsoptionen entfernt und Apps gezeigt, die Liquid Glass-Schieberegler und -Schaltflächen sowie Popover verwenden.

Zu den von Apple vorgestellten Apps gehören Crumbl (iPhone), Tide Guide (iPhone), GrowPal (Apple Watch), Lumy (iPhone), Sky Guide (iPhone), Linearity Curve Graphic Design (iPad), LTK (iPhone), CardPointers (Mac), American Airlines (iPhone), Lowe’s (iPhone), Photoroom (iPhone), OmniFocus 4 (iPad), CNN (iPhone), Essayist (Mac) und Lucid Motors (iPhone).

Für eine optimale Ansicht, insbesondere der Vergleichsbilder, empfiehlt sich der Besuch der Entwickler-Website von einem Browser auf dem iPad oder Mac. Die Designvergleiche sind durchaus einen Blick wert und verdeutlichen, wie Drittanbieter-Apps Liquid Glass integrieren.

Kennt ihr ein gelungenes Beispiel einer Drittanbieter-App, die das Liquid Glass-Design optimal integriert hat? Wie findet ihr das neue transparente Design? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.