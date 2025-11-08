Originale Apple-Hüllen: TechWoven gegen FineWoven

Mit dem Feingewebe (FineWoven) hat sich Apple vor ein paar Jahren keinen echten Gefallen getan. Die Schutzhüllen lösten sich zum Teil bereits nach wenigen Monaten in ihre Einzelteile auf. Für das neue iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max setzt man auf Funktionsgewebe (TechWoven). Läuft es damit endlich besser?

Die neuen Schutzhüllen sind in fünf verschiedenen Farben erhältlich und kosten jeweils 69 Euro (Amazon-Link). Definitiv kein Schnäppchen. Für diesen Preis fährt Apple zumindest bei der Produktbeschreibung aber auch ziemlich große Geschütze auf.

„Auf einem Jacquard­webstuhl werden mehrfarbige Garne miteinander verwoben, wobei eine vielschichtige Textur mit großer Farbtiefe entsteht. Für mehr Griffigkeit sind die Ränder des Case mit leicht texturiertem TPU beschichtet. Die Tasten aus elegantem eloxiertem Aluminium sorgen für präzises und schnelles Feedback.“

Das Apple Funktionsgewebe Case nach knapp zwei Monaten

Ich habe mein iPhone 17 Pro bereits am ersten Tag mit dem neuen Funktionsgewebe Case von Apple ausgestattet. Abnutzungsspuren kann ich bisher nicht erkennen. Noch nicht einmal am Rahmen, obwohl es bereits den ersten Kantentreffer auf rauen Pflastersteinen gab.

Auch die Rückseite sieht ziemlich gut aus, bis auf einen marginal sichtbaren Fleck. Hier war ich unachtsam und habe mit Joghurt gekleckert. Den habe ich direkt danach mit einem feuchten Lappen weggewischt. Reinigungsmittel kam bisher noch nicht zum Einsatz. Dafür sieht die Sache ziemlich gut aus.

Falls ihr das Funktionsgewebe Case für das iPhone 17 Pro ebenfalls im Einsatz habt, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch aussieht.

Klarer Gewinner in Sachen „Gefühl“

Zusätzlich zur Schutzhülle aus Funktionsgewebe habe ich mir zum Start der neuen iPhone-Generation auch das Clear Case bestellt, da mir die transparente Optik sehr gefallen hat. Die 59 Euro hätte ich mir aber definitiv sparen können. Das Clear Case ist aus meiner Sicht einfach viel zu rutschig.

Das Case aus Funktionsgewebe ist dagegen viel griffiger und liegt viel sicherer in der Hand. Zudem fühlt sich die Rückseite an, als wäre sie aus echtem Stoff gefertigt. Insgesamt bin ich absolut zufrieden, abgesehen vielleicht vom extrem hohen Preis.