Neue Emojis für 2024: Kopfschütteln, Phönix, Limette und mehr

Mit Emoji 15.1 werden im September offiziell die neusten Emojis vom Unicode-Konsotium bestätigt. Zahlreiche Vorschläge sind eingegangen, viele wurden schon genehmigt. Unter anderem wird es neue Emojis geben, die ein Kopfschütteln darstellen, ebenso neu ist ein Phönix, eine Limette, ein brauner Pilz sowie richtungsweisende Emojis.

Insgesamt gibt es 108 neue richtungsweisende Emojis, also kleine Bildchen, die nach rechts oder nach links zeigen. Das ist zum Beispiel bei der „rennenden Person“ der Fall oder auch beim Rollstuhl-Emoji. Bei den neuen Personen-Emojis kann man abermals aus verschiedenen Hauttönen wählen.

Version 15.1 wird im Herbst fertigstellt und dann von Apple, Google und Co in zukünftige Software-Updates übernommen. Apple ist da nicht ganz so schnell, daher werden die im September genehmigten Emojis nicht vor 2024 den Weg auf iPhone und iPad finden.