Edurino: Tolle Lern-App für Kinder bekommt zwei neue Figuren

Es ist in den vergangenen Monaten immer mal wieder vorgekommen, dass ich meinen mittlerweile 5 Jahre alten Sohn mit ins Büro nehmen musste. Entweder weil er selbst einen kleinen Schnupfen hat oder weil im Kindergarten mal wieder Notbetreuung herrscht. Neben ein paar Bausteinen und Malsachen kommt dabei auch Edurino zum Einsatz.

Am einfachsten könnte man Edurino wohl so beschreiben: Ähnlich wie bei der Toniebox kommen kleine Figuren zum Einsatz. Hier gibt es allerdings keine Hörspiele, sondern stattdessen eine Lern-App auf dem iPad oder anderen Tablets. Mit den Figuren werden dann verschiedene Inhalte freigeschaltet. Es gibt sogar einen kleinen Edurino-Eingabestift, wobei es auch jeder andere Stylus oder im Zweifel auf der Finger tut.

Auch wenn wir bisher nur eine Figur im Einsatz hatten, hat mein Sohn ziemlich viel Spaß damit. Und auch aus Elternsicht kann ich grünes Licht geben, die ganze Geschichte ist ziemlich Kind-gerecht gestaltet. Ein kleines Beispiel: Es gibt keinen harten Timer, stattdessen wird kurz vor Ablauf der eingestellten Zeit angekündigt, dass das nächste Spiel noch zu Ende gespielt werden darf. Das klappt bei uns dann auch ohne Diskussionen.

Das sind die zwei neuen Edurino-Figuren

Nun gibt es gleich zwei neue Figuren, die für jeweils 24,99 Euro angeboten werden. Los geht es mit Leopard Leo auf Entdeckungsreise durch die Gefühlswelt, ein Thema, das vor allem meine Frau sehr wichtig findet. Die Lernfigur hilft Kindern nicht nur beim Verstehen und Ausdrücken ihrer eigenen Gefühle, sondern auch dabei, Empathie für die Emotionen anderer zu entwickeln. In verschiedenen Landschaften, wie dem Wut-Vulkan und den heiteren Hügeln, entdecken die Kinder die grundlegenden Emotionen: Freude, Wut, Angst, Traurigkeit, Überraschung und Ekel.

42 Bewertungen Edurino Figur Leo Meine Gefühle ab 4 Jahren inkl. App | Eigene Gefühle spüren &... ✔️ SPIELERISCH LERNEN - mit Figur Leo mehr über die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer lernen, diese erkennen und benennen.

✔️ IDEAL FÜR KINDER AB 4 - Die innovativen & digitalen Lernspiele sind ideal für Mädchen & Jungen ab 4 Jahren - Spannende Geschichten regen das...

Mit Eichhörnchen Ari geht es auf eine Expedition durch die Welt des Körperbewusstseins. Durch die Erkundungen verschiedener Körperlandschaften, wie dem Muskelmeer und den Knochenbergen, entdecken die Kinder mit Ari die grundlegenden Aspekte des Körperbewusstseins. Die Lernspiele vermitteln neben der Funktion des menschlichen Körpers auch die Bedeutung von Gesundheit, Fitness und Selbstpflege. In den Lernspielen begegnen sie auch Kindern mit unterschiedlichen Besonderheiten, verschiedenen Hautfarben und Behinderungen und bekommen so ein diverses Bild des menschlichen Körpers.

106 Bewertungen Edurino Figur Ari Meine Körperteile ab 4 Jahren inkl. App | Die Körperteile | Die... ✔ SPIELERISCH LERNEN - Mit der Figur Ari von EDURINO wird bei Kindern spielerisch das Wissen über die eigenen Körperteile, körperliche Vielfalt,...

✔ IDEAL FÜR KINDER AB 4 - Die innovativen & digitalen Lernspiele sind ideal für Mädchen & Jungen ab 4 Jahren - Spannende Geschichten regen dazu...

Wir haben die neuen Figuren auch vom Hersteller zum Testen erhalten. Bitte habt aber ein wenig Verständnis dafür, dass eine ausführliche Vorstellung in diesem Fall ein wenig länger dauert. Schließlich muss das tatsächlich mein Sohn übernehmen und ich will ihm die Figuren nicht einfach so im Kinderzimmer vorsetzen. Aber ich bin mir sicher: Der nächste Schnupfen kommt bestimmt…

Aber ich kann bereits jetzt sagen: Auch wenn der Preis im Vergleich zu „billigen“ Lern-Apps aus dem App Store sicherlich deutlich höher ist, sind die Inhalte in der Edurino-App und die gesamte Aufmachung richtig gut gelungen. Aus meiner Sicht ist das eine richtig tolle Sache, um Kinder die ersten Erfahrungen mit einem Tablet sammeln zu lassen.