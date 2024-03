Farming Simulator Kids: Farbenfrohe und unterhaltsame Landwirtschaft für die Kleinen

Landwirtschafts-Simulatoren gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Auch im App Store erscheinen die Klassiker mehr oder weniger in jedem Jahr mit einer aktualisierten Version und kurbeln so die Verkäufe durch Mähdrescher- und Traktoren-Fans an. Mit Farming Simulator Kids (App Store-Link) gibt es nun aber auch eine besonders kindgerechte Variante eines Landwirtschafts-Simulators, die ab sofort im deutschen App Store verfügbar ist.

Mit Farming Simulator Kids machen Kinder ihre ersten Schritte auf virtuellem Boden und lernen so die Freude und Bedeutung der Landwirtschaft kennen. Behütet, gesund und liebenswert – das will Publisher und Entwicklerstudio Giants Software den Kleinen auf Nintendo Switch, iPhone, iPad und Android-Geräten bieten. Die Neuerscheinung bietet ein sicheres Spiel, unterstützt die elterliche Kontrolle, setzt auf eine visuelle Präsentation und eine niedliche Ästhetik.

Wie ein Kinderbuch über die Landwirtschaft

Farming Simulator Kids lädt junge Spieler und Spielerinnen dazu ein, ein gemütliches Leben auf dem Bauernhof zu führen und eine Vielzahl von Aktivitäten rund um die Natur und ihre Produkte zu genießen: Sie pflanzen und ernten nahrhafte Feldfrüchte, kümmern sich um liebenswerte Tiere, produzieren und handeln mit unzähligen Produkten wie Erdbeermilch und vielem mehr.

Mit dem visuellen Charme eines handgezeichneten Kinderbuchs werden die Kinder motiviert, ihre eigenen Verbindungen zwischen ihren Entdeckungen herzustellen: Nachdem sie gelernt haben, wie Pflanzen wachsen, indem sie einfache Schritte auf dem Feld befolgen, bekommen sie ein Gefühl für den Wert der Nutzung von Pflanzen zur Herstellung von Produkten und zum Handel.

All das wird für die kleinen Hobby-Landwirte und -Landwirtinnen noch faszinierender, wenn sie einen Traktor fahren und ihren kleinen bunten Avatar hinter das Steuer einer John Deere-Maschine setzen dürfen: Der renommierte Landmaschinen-Hersteller war von Anfang an an der Entwicklung beteiligt. Die bekannten Maschinen sind in einem auffälligen Grün mit gelben Akzenten gehalten und kommen den Kindern vielleicht schon von den Feldern in der Nähe ihres Zuhauses bekannt vor.

Mit Freude verschiedene Schauplätze entdecken

Von Anfang an gibt es mehrere Umgebungen zu erkunden: Das Bauernhaus mit mehreren Zimmern, das Ackerland mit vielen Pflanzen, eine geräumige Scheune voller Tiere und der Bauernmarkt, auf dem die Kinder Gegenstände tauschen und sammeln. Weitere sind laut Aussage von Giant Software für die nahe Zukunft geplant.

Der Farming Simulator Kids ist ab sofort zum Preis von 2,99 Euro im deutschen App Store erhältlich und kann auf iPhones und iPads heruntergeladen werden. Für die Installation wird neben iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer auch mindestens 374 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Entgegen der App Store-Beschreibung steht auch bereits eine deutsche Lokalisierung für das Spiel bereit. Wer sich für den Farming Simulator Kids auf der Nintendo Switch begeistern kann, muss im Nintendo eShop deutlich tiefer in die Tasche greifen: Dort kostet die Neuerscheinung ganze 29,99 Euro. Der abschließende Trailer liefert euch weitere Eindrücke.