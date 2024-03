Spring Sale bei Grid: Mit dem iPhone 3GS hat alles angefangen

Auf den Spring Sale bei Grid Studio haben wir euch ja bereits aufmerksam gemacht, dort bekommt ihr neben zwei Sonderangeboten aktuell auch 15 Prozent Rabatt auf alles andere. Ganz neu hinzugekommen ist das iPhone 11, das es ab sofort auch als Kunstwerk in einem Bilderrahmen gibt.

Falls ihr etwas mehr Nostalgie wünscht, könnt ihr euch auch das iPhone 3GS in einem Bilderrahmen kaufen. Das Apple Smartphone aus dem Jahr 2009 kostet dank des Rabatts nur noch 132,71 Euro.

So habe ich mein erstes iPhone gekauft

Ich möchte euch noch kurz mit auf eine kleine Zeitreise in die 2000er mitnehmen. Ich war zunächst mit einem XDA Orbit 2 unterwegs. Dann bin ich, soweit ich mich recht erinnere, auf ein HTC Touch Diamond 2 umgestiegen. Das war damals eine richtig tolle Sache, denn das Ding hatte im Gegensatz zum iPhone 3G schon GPS mit an Board und es konnten echte Navi-Apps wie TomTom genutzt werden.

Dann ging irgendwann das Wintersemester 2009 los und meine Studien-Freunde Frederick und Claudia präsentierten ihre iPhone 3GS. Unglaublich, was darauf alles möglich war, vor allem die vielen kleinen Spiele haben mich schwer beeindruckt. Und GPS war da ja auch an Board – in Deutschland gab es das iPhone damals aber nur mit einem teuren Telekom-Vertrag.

Als ich dann, es müsste im November 2009 gewesen sein, bei meinem Onkel zu Besuch war, hat mich fast der Schlag getroffen. Auch er hatte sich ein iPhone 3GS zugelegt und es mir stolz präsentiert. Ab diesem Moment gab es dann kein zurück mehr.

Im Handumdrehen habe ich für meine damalige Freundin und mich einen Städtetrip nach Brüssel organisiert, um mir ein Belgien ein vertragsfreies iPhone 3GS zu kaufen. Und ich wollte nichts dem Zufall überlassen: Bereits auf dem Weg nach Brüssel, es müsste in Genk gewesen sein, haben wir angehalten und in einem Mobilfunk-Shop ein iPhone 3GS gekauft. Das durfte ich dann aber erst nach dem Städtetrip nach der Rückkehr auspacken.

Der Rest ist Geschichte: Im Januar 2010 haben wir aus Langeweile in der Uni einen Blog gestartet. Mehr als 14 Jahre später lest ihr unsere Texte immer noch…