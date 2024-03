AlphaESS VitaPower: Balkonkraftwerk mit Speicher zu Ostern günstiger

Anzeige. Vor wenigen Wochen hat AlphaESS das neue Balkonkraftwerk mit Speicher, das AlphaESS VitaPower, vorgestellt, welches zum Start zu einem günstigeren Preis angeboten wird. Die Frühbucherpreise sind weiterhin gültig, und dank des neuesten Oster-Angebots könnt ihr noch mehr Geld sparen. Sämtliche Details zur Aktion findet ihr im Folgenden.

Das AlphaESS VitaPower, welches über 1.024 Wattstunden verfügt, kostet anstatt der üblichen 1.599 Euro nur 899 Euro. Ihr leistet eine Anzahlung von 100 Euro und bei der Auslieferung sind dann die restlichen 799 Euro fällig. Ferner könnt ihr weitere 50 Euro sparen, indem ihr der AlphaESS VitaPower Facebook-Gruppe beitretet. Sofern ihr viele Freunde zur Gruppe einladet, habt ihr die Chance, euch sogar einen Rabatt in Höhe von 100 Euro zu sichern. Allerdings müsst ihr dann derjenige sein, der während des Kampagnenzeitraums die meisten Mitglieder eingeladen hat. Die Aktion läuft vom 28. März bis zum 3. April 2024.

AlphaESS VitaPower vorbestellen und Rabatte sichern (zur Webseite)

AlphaESS VitaPower Facebook-Gruppe beitreten für 50 Euro Rabatt (zur Facebook-Gruppe)

Mit dem garantierten Rabatt von 50 Euro erreicht ihr einen Endpreis von nur 849 Euro. Solltet ihr die 100 Euro Rabatt ergattern, bezahlt ihr nur 749 Euro, da ihr ingesamt 150 Euro abziehen könnt. Als Sieger der Oster-Aktion erhaltet ihr zusätzlich noch ein paar Goodies on top, wie zum Beispiel Powerbanks und Campinglampen.

Das bietet das VitaPower Balkonkraftwerk von AlphaESS

AlphaESS VitaPower ist eine einfache und praktische Plug-and-Play-Lösung, die auch für bestehende Solarmodule nachgerüstet werden kann. Das kompakte Gehäuse, welches 430 x 210 x 323 Millimeter groß und 18,3 Kilogramm schwer ist, integriert nicht nur einen leistungsstarken Mikrowechselrichter, sondern auch einen Akku mit 1.024 Wattstunden. Die Ausgangsleistung unterstützt 2.000 Watt, jedoch sind hierzulande aktuell nur 600 Watt erlaubt. Sobald ein späteres Update erfolgt, kann der Wechselrichter auf 800 Watt erhöht werden, vorausgesetzt, die entsprechende Verordnung wird verabschiedet.

Ihr könnt den gespeicherten Strom immer dann nutzen, wenn die Sonne gerade nicht scheint. Zudem bietet der Speicher direkte Anschlussmöglichkeiten via USB-C und USB-A, um so ein Smartphone, Tablet oder Laptop aufladen zu können. Das praktische Display, das direkt über den Anschlüssen zu finden ist, zeigt nicht nur die restliche Kapazität, sondern auch den Input und Output in Watt an.

Ihr müsst die Solarmodule für das Balkonkraftwerk entweder selbst stellen oder eure vorhandenen Module anschließen – VitaPower ist mit 99 Prozent aller Hersteller kompatibel. Der Wechselrichter verfügt über zwei MPPT-Anschlüsse, die jeweils 600 Watt unterstützen, daher sind insgesamt 1.200 Watt möglich. Um noch mehr Daten zu erhalten, könnt ihr die zugehörige App installieren und einsehen, wie viel Solarstrom ihr über die Sonne erzeugt und gespeichert habt. Nutzt ihr die smarte Steckdose von AlphaESS, gibt es noch detailliertere Statistiken. Die ersten 500 Besteller erhalten die smarte Steckdose im Wert von 40 Euro kostenlos dazu.

Obwohl der Speicher mit 1.024 Wattstunden eher klein bemessen ist, könnt ihr diesen auf bis zu 6 kWh erweitern. Entsprechende Bundles stehen zur Vorbestellung bereit und auch hier könnt ihr mit dem garantierten 50 Euro Gutschein noch mehr sparen.

Jetzt die Oster-Aktion nutzen und Geld sparen

Falls euch das AlphaESS VitaPower Balkonkraftwerk zusagt, könnt ihr über die Anbieterwebseite zuschlagen, der Facebook-Gruppe beitreten, Freunde einladen und euch so zusätzlichen Rabatt auf den Endpreis sichern. Die Aktion ist noch bis zum 3. April 2024 gültig.