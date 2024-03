Apples Phil Schiller arbeitet 80 Stunden in der Woche

Während die GDL und die Deutsche Bahn sich auf eine 35-Stunden-Woche geeinigt haben, müssen die meisten Vollzeitarbeitnehmer immer noch rund 40 Stunden in der Woche arbeiten. Wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie lange ein hochrangiger Apple-Chef arbeitet, so bekommt ihr jetzt die Antwort: Es sind rund 80 Stunden in der Woche.

Trotz seiner Rolle als “Apple Fellow”, zu der Phil Schiller im Jahr 2020 ernannt wurde, um sich von Apple zurückzuziehen und mehr Zeit für persönliche Projekte und Freunde zu haben, arbeitet er Berichten zufolge dennoch fast 80 Stunden pro Woche. Dabei ist er verantwortlich für den App Store und hatte in den letzten Wochen und Monaten viel zu tun, da zahlreiche Änderungen durch den Digital Markets Act erforderlich waren.

Darüber hinaus soll Schiller E-Mails fast immer sofort beantworten und Telefonanrufe rund um die Uhr entgegennehmen. Außerdem hat er den Streit zwischen Epic und Apple begleitet, die Änderungen von iOS 17.4 detailliert erklärt und ist dabei auch auf den Datenschutz und die Sicherheit der Nutzer und Nutzerinnen in Europa eingegangen.

Tim Cook hat einen guten Draht zu Phil Schiller

Auch Apple-Chef Tim Cook schätzt Phil Schiller sehr, der bereits 1987 zu Apple stieß und nach einem kurzen Weggang im Jahr 1993 wieder zu Apple zurückkehrte, als auch Steve Jobs 1997 sein Comeback feierte. Seitdem war er an vorderster Front an einigen der größten Produkteinführungen von Apple beteiligt und entwickelte Marketingstrategien für alles, vom iPod bis zum Mac. Unter seiner Leitung hat sich der App Store zu einer wichtigen Einnahmequelle für Apple entwickelt.

Das komplette Porträt von Phil Schiller könnt ihr beim Wall Street Journal nachlesen, allerdings ist der Artikel hinter einer Paywall verborgen.

Foto: Apple