Zattoothek: 25.000 Filme, Serien und Dokumentationen auf Abruf

Im Bereich der TV-Streaming-Apps hat vor allem Waipu.tv in den letzten Monaten ordentlich Gas gegeben, aktuell läuft ja noch eine gemeinsame Aktion mit Sky. Jetzt meldet sich auch Zattoo, das Urgestein auf dem Streaming-Markt, mit einer Neuerung zu Wort: Die Zattoothek startet.

Nicht ganz ohne Grund, die Zattoo selbst sagt: „Insbesondere vor dem Hintergrund des bevorstehenden Endes des sogenannten Nebenkostenprivilegs positionieren wir uns damit noch stärker im Wettbewerb“, so Constanze Gilles von Zattoo. Aber was genau erwartet uns in der neuen Zattoothek?

Im neuen On-Demand-Bereich in der Zattoo-App sind Inhalte von Themenkanälen wie Top True Crime, Terra Mater Wild, Spiegel TV Konflikte, Filmgold, Grjngo, Red Bull TV sowie aus Inhalten von Sendern wie ProSiebenSat.1 und Nick/Comedy Central für sieben Tage abrufbar. So kommen mehr als 25.000 Serien, Filme und Dokumentationen zusammen.

Die Qualität? Aus meiner Sicht bisher recht überschaubar. Immerhin konnte ich auf Anhieb aber auch einige Klassiker wie „Fack Ju Göhte“, „John Wick“ oder „Beverly Hills Cop“ finden. Wenn man ohnehin Zattoo abonniert hat, um TV-Sender zu streamen, sicherlich eine ganz nette Ergänzung des Angebots. Alle Infos zu den Preisen und Paketen von Zattoo findet ihr hier.

Für Neulinge ist Waipu.tv aktuell die bessere Wahl

Solltet ihr noch nicht bei Zattoo sein, euch aber generell für das Thema TV-Streaming interessieren, dann würden wir euch aktuell definitiv zu Waipu.tv raten. Dort bekommt ihr das Premium-Paket für 5 Euro pro Monat und kostenlos dazu ein Gutschein für zwölf Monate Sky WOW Filme & Serien, wo es im Vergleich zu Zattoothek die mit Abstand bessere und attraktivere Auswahl gibt. Der einzige Vorteil von Zattoo: Hier kann man Sender von RTL und ProSieben auch unterwegs empfangen.

12 Monate Waipu.tv Perfect Plus + WOW Filme & Serien 191,76 EUR 60 EUR jetzt zuschlagen