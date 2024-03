Mophie Snap+: Neues iPhone-Zubehör mit Qi2 vorgestellt

Der Hersteller Mophie, welcher zu Zagg gehört, hat kürzlich drei neue Produkte mit Unterstützung für Qi2 vorgestellt. Zunächst ist die Mophie Snap+ Reihe nur in den USA erhältlich, doch später werden die Produkte sicherlich auch nach Deutschland kommen.

Mophie Snap+ Autoladegerät

Dieses 70 US-Dollar teure und neue Ladegerät für das Auto kann man in den Lüftungsschlitzen fixieren, um ein iPhone mit MagSafe und 15 Watt Power schnell aufzuladen. Das iPhone hält magnetisch und ihr könnt es auch im Querformat nutzen und so zum Beispiel beim Navigieren einen größeren Kartenausschnitt sehen. Im Lieferumfang enthalten sind ein 150 Zentimeter langes USB-C Kabel, zwei kleine Kabelclips sowie ein starkes 30 Watt Ladegerät für den Zigarettenanzünder. In den USA ist das Autoladegerät mit Qi2 bereits erhältlich und mit 70 US-Dollar nicht gerade günstig.

Als Alternative bietet sich das ESR Autoladegerät an, das ihr direkt bei Amazon kaufen könnt und das mit dem aktuellen Coupon auf der Produktseite für 30 Euro statt 42,99 Euro verkauft wird.

Mophie Snap+ 3-in-1 Ladestation

Mit der neuen Mophie Snap+ 3-in-1 Ladestation könnt ihr iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig mit Strom versorgen. Dank Qi2 wird das iPhone besonders schnell aufgeladen und durch MagSafe hält es magnetisch an der Ladestation. Die Apple Watch wird hinter dem iPhone aufgeladen und unterstützt das schnelle Laden, vorausgesetzt, ihr besitzt eine Watch 7 oder neuer. Die AirPods legt ihr einfach auf den Standfuß. Die neue Ladestation von Mophie wird nur in der Farbe Weiß angeboten und kostet 129,95 US-Dollar. Der Verkauf in den USA startet im April, wann die Station nach Deutschland kommt, wissen wir nicht.

Mophie Snap+ Powerstation Mini

Für unterwegs bietet sich die neue Powerstation Mini an, die mit ihren 5.000 mAh ein iPhone wieder aufladen kann. Die kompakte Powerbank fungiert als iPhone-Rucksack und lädt das befestigte iPhone mit 15 Watt auf. Mit dem ausklappbaren Deckel könnt ihr das iPhone aufstellen und beispielsweise eingehenden Nachrichten sehen oder im Querformat einen Film schauen. Zusätzlich ist seitlicher USB-C Anschluss verbaut, mit dem ihr ein weiteres Gerät aufladen oder die Powebank selbst mit Storm versorgen könnt. Die neue Snap+ Powerbank kostet 69,95 US-Dollar und wird in den USA ab April vertrieben. Ein genauer Termin für den Verkauf in Deutschland steht noch nicht fest.