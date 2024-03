Smart Home Sale bei Tink: Das sind unsere Top-10-Deals

Im Smart Home-Shop Tink.de ist eine neue Rabattaktion gestartet und ihr könnt noch bis zum 15. April zahlreiche Produkte von bekannten Marken wie Bosch Smart Home, Abus, Eve, Netatmo, Homematic IP, Anker und mehr günstiger kaufen. Alle Angebote findet ihr auf dieser Aktionsseite, unsere Top-10-Deals könnt ihr euch folgend ansehen.

Husqvarna Automower 305 für die Rasenpflege

Die Stiftung Warentest hat sich erst kürzlich Mähroboter angeschaut und mit der Note befriedigend (2,6) hat sich der Husqvarna Automower 305 den ersten Platz gesichert. Der Roboter ist für den Einsatz in mittelgroßen Gärten bis zu 600 Quadratmeter geeignet und per App lässt sich der Garten in Zonen einteilen, damit ihr per Zeitplan bestimmten könnt, wann, wo und wie gemäht wird. Der Husqvarna Mähroboter bietet laut Testern das beste Schnittergebnis und mäht auch in engen Passagen gut.

Der Husqvarna Automower 305 kostet zusammen mit der passenden Garage bei Tink nur 1.199,95 Euro (zum Angebot) statt 1.648 Euro.

Bosch Smart Home Rolladensteuerung II mit 8 Aktoren

Ich habe meine Rolläden alle mit dem Aktor von Bosch Smart Home ausgestattet und steure die Rollos einfach per App oder Sprachzuruf. Die kleinen Sensoren sind für den Einbau in einer Unterputzdose gemacht und erlauben dann die Steuerung per Schalter und per App. Klickt euch gerne in meinen ausführlichen Testbericht für noch mehr Details.

Tink verkauft das Set bestehend aus 8 Aktoren und dem Smart Home Controller II für 399,95 Euro (zum Angebot) statt 699,55 Euro.

Abus Wintecto One Fensterantrieb

Wir haben den Abus Wintecto One Fensterantrieb schon getestet und verweisen für ausführliche Infos direkt auf unseren Testbericht. Mit dem smarten Fenstergriff lässt sich ein Fenster oder eine Terrassentür auch per App steuern. Der Fenstergriff ist mit einem Motor ausgestattet und ist daher auch etwas größer und ausladender. Dafür bietet er smarte Funktionen und eine Terrassentür mit Knauf lässt sich von außen per Smartphone öffnen.

Der Abus Wintecto One Fensterantrieb kostet bei Tink.de 259,95 Euro (zum Angebot) statt 344,75 Euro und ihr bekommt eine Fernbedienung im Wert von 54,80 Euro gratis dazu.

Eve Aqua Bewässerungssteuerung

Die Gartensaison geht so langsam wieder los und mit Eve Aqua könnt ihr die Bewässerung smart steuern. In der Eve-App legt man einfach Zeitpläne an, um die Bewässerung des Gartens und Pflanzen zu automatisieren. Thread ist mit an Bord, Matter wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar gemacht.

Das 2er-Set Eve Aqua kostet 189,95 Euro (zum Angebot) statt 299,90 Euro

Netatmo Smart Doorlock + Gratis Smart Key

Ich nutze das Netatmo Smart Doorlock auf meiner Hausbaustelle und bin damit recht zufrieden. Das Smart Lock ist hochwertig gestaltet und bietet eine schöne Optik, allerdings gibt es nicht ganz so viele smarte Funkionen. Eine Steuerung per App ist möglich, zudem gibt es auch NFC-Schlüssel, mit denen man die manuell Tür aufsperren kann. Im aktuellen Set gibt es einen zusätzlichen Schlüssel geschenkt, insgesamt werden vier statt drei Schlüssel mitgeliefert.

Das Netatmo Smart Doorlock + Gratis Smart Key kostet 359,95 Euro (zum Angebot) statt 419,98 Euro.

Homematic IP Set Wetterstation

Ihr habt euer Smart Home mit Homematic IP eingerichtet? Dann könnt ihr mit der Wetterstation das Wetter direkt vor eurer Haustür messen und müsst euch nicht auf die Vorhersagen zahlreicher Wetter-Apps verlassen. In dem Bundle ist der Wettersensor sowie der Homematic IP Access Point dabei.

Das Homematic IP Set Wetterstation Basic kostet 139,95 Euro (zum Angebot) statt 169,90 Euro.

Anker SOLIX RS40B Balkonkraftwerk

Fabian hat das Anker SOLIX Balkonkraftwerk selbst auf seinem Dach und erzeugt so grünen Strom über Sonnenenergie. Beim Anker Set ist alles mit dabei, ihr bekommt zwei Full-Black Solarmodule mit je 410 Watt, passende Balkonhalterungen, den MI80 Mikrowechselrichter (kann später auf 800W erhöht werden) sowie die entsprechenden Kabel. Damit ihr überschüssigen Strom nicht verschenkt, ist die Anker Solix Solarbank als Speicher direkt mit dabei.

Das Anker SOLIX RS40B Balkonkraftwerk kostet 1.299 Euro (zum Angebot) statt 1.544 Euro.

eufyCam 3 Starter Set mit vier Kameras

Um direkt euer ganzes Grundstück überwachen zu können, verkauft Tink die eufyCam 3 im 4er-Set zusammen mit der HomeBase 3. Die Kameras filmen mit 4K bei Tag und Nacht, können Personen erkennen, bieten eine lange Akkulaufzeit und sind für den Outdoor-Einsatz wetterfest.

Das eufyCam 3 Starter Set mit vier Kameras und HomeBase kostet jetzt 616 Euro (zum Angebot) statt 998 Euro.

Eve Shutter Switch 6er-Set

Der Eve Shutter Switch ist ein Schalter zur Rolladensteuerung und kommt ohne zusätzliche Bridge aus. Die Steuerung erfolgt direkt über HomeKit und der Schalter ist für motorisierte Rollläden und Jalousien geeignet. Die Installation erfolgt auf der Unterputzdose und löst euren alten Schalter ab. Danach könnt ihr die Steuerung sowohl per Schalter als auch per HomeKit und Siri vornehmen.

Eve Shutter Switch kostet im 6er-Set aktuell nur 479,95 Euro (zum Angebot) statt 599,70 Euro.

Bosch Smart Home – Starter Set Heizung

Damit eure Heizung optimiert läuft und smart gesteuert werden kann, sind die Thermostate von Bosch eine gute Wahl. Die alten Thermostate werden einfach 1-zu-1 ersetzt und ihr könnt weiterhin die Temperatur am Thermostat einstellen. Hinzu kommt aber die Möglichkeit, dass ihr die Temperatur auch per Bosch-App einstellen könnt – und das sogar aus der Ferne.