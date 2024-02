Abus Wintecto One: Fenster einfach per App öffnen

Es gibt Sachen, von denen wusste ich zuvor gar nicht, dass es sie gibt. Der Abus Wintecto One ist genau so ein Produkt. Es handelt sich um einen Fenstergriff mit Motor, um das Fenster oder die Tür nicht per Hand öffnen zu müssen. Aber was genau kann man damit anstellen und was kostet das?

Rund um den Preis kann ich schnell Aufklärung schaffen. Der Abus Wintecto One hat einen Listenpreis von 289,95 Euro. Im Rahmen der Smart Home Tage bei tink.de könnt ihr den Fensterantrieb derzeit für 259,95 Euro (zum Shop) bestellen, zudem bekommt ihr eine klassische Fernbedienung als Gratis-Zugabe.

Wo kann der Abus Wintecto One eingesetzt werden?

Wie der Abus Wintecto One funktioniert, ist ebenfalls schnell erklärt. Im Prinzip könnt ihr euch das Gadget wie einen Fenstergriff mit Motor vorstellen, mit dem bestehende Fenster oder Terrassentüren nachgerüstet werden können. Und das ist tatsächlich ohne großes handwerkliches Geschick möglich, dazu aber später noch mehr.

Aber wo macht der Einsatz des Abus Wintecto One überhaupt Sinn? Nützlich erscheint der Fensterantrieb aus meiner Sicht an allen Fenster, die man auch gerne von außen öffnen möchte. Bei mir Zuhause wäre das zum Beispiel die Terrassentür, die sich sonst wie ein klassisches Fenster nur von innen öffnen lässt. Vom Garten bis zur Haustür, um die Terrassentür von innen zu öffnen, sind es in unserer Siedlung aber schon einige Meter.

So läuft die Montage des smarten Fenstergriffs

Einer der aus meiner Sicht großen Vorteile bei der Installation des Abus Wintecto One: Es sind keine baulichen Veränderungen notwendig und der Ursprungszustand kann ebenfalls problemlos wieder hergestellt werden. Letzteres ist ja vor allem bei Mietobjekten eine ziemlich wichtige Sache.

Sowohl in der gedruckten Anleitung als auch in der App werden alle notwendigen Schritte zur Demontage des klassischen Türgriffs und zur Installation des Abus Wintecto One ausführlich erklärt. Allerdings war die Anleitung in der App bei mir abweichend und hat zu einem Fehler geführt – hier sollte Abus noch einmal nachbessern.

Am „nackten“ Fensterrahmen wird zunächst eine Blende verschraubt, auf der dann die gesamte Steuereinheit befestigt wird. Sechs AA-Batterien sorgen für kabellosen Betrieb, zudem gibt es eine Alarmsirene, die mit dem optionalen Sensor-Magneten gekoppelt werden kann. Abschließend werden dann noch Plastikabdeckungen aufgesetzt und schon kann der Spaß losgehen.

Optisch ist nur die App ein Highlight

Der in drei Farben erhältliche Abus Wintecto One ist optisch aus meiner Sicht kein Highlight. Es ist ein wahrer Koloss am Fensterrahmen, der fast 1,5 Kilogramm auf die Waage bringt. Mit den enormen Abmessungen muss man sich einfach abfinden, wobei das Teilchen bei uns ohnehin hinter einer Gardine verschwindet.

Die Abus-App verbindet sich per Bluetooth mit dem Fensterantrieb und setzt eine Registrierung voraus. Die Steuerung selbst erfolgt über einen einfachen Button, hier kann man nichts falsch machen – zumal die Steuerung standardmäßig außer Kraft gesetzt ist, wenn das Fenster auf Kippe steht. Das kann in den Einstellungen aber auch geändert werden – so kann ich unsere gekippte Fenstertür von außen an einem kleinen Griff zuziehen und dann per App den Hebel auf der Innenseite von oben zur Seite drehen.

In der übersichtlich und schick gestalteten App gibt es auch noch einige weitere Optionen, so kann man beispielsweise andere Personen einladen und deren Zugriff auf den smarten Fensterhebel auch zeitlich einschränken. Einbindungen in Smart Home Systeme, wie etwa HomeKit, gibt es aber leider nicht.

Ein klassisches Extra: Innen kann der Fenstergriff durch Drücken auf einen kleinen Zylinder verriegelt und mit einem Schlüssel wieder geöffnet werden. Selbst wenn diese „Kindersicherung“ aktiv ist, kann weiterhin eine Bedienung per App erfolgen.

Funktional konnte mich der Abus Wintecto One definitiv überzeugen – für uns bietet er einen echten Mehrwert. Nur in Sachen Optik bin ich echt noch unschlüssig, vermutlich ist aber auch das nur eine Sache der Gewöhnung.

