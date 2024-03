Logitech Signature Slim: Neue Tastatur für Arbeit und Freizeit

Der bei uns in der Redaktion beliebte Zubehör-Hersteller Logitech hat heute nicht nur die kabellose Signature Slim K950 Wireless Tastatur, sondern auch die Signature Slim Combo und die Signature Slim Combo for Business vorgestellt. Diese Produkte zielen darauf ab, den Wechsel zwischen privaten und geschäftlichen Computern zu vereinfachen und bieten elegante Lösungen für Menschen, die ihren Arbeitsplatz sowohl für berufliche als auch private Aufgaben nutzen und dabei gleichzeitig Wert auf Ästhetik legen.

Die Signature Slim Combo setzt sich zusammen aus der kabellosen Tastatur Signature Slim K950 und der kabellosen Maus Signature Plus M750, die beide in den Farben Graphit und Off-White erhältlich sind. Sie ist ideal für einen dynamischen Lebensstil, bei dem Arbeit und Privatleben miteinander verschmelzen, denn die User können mit einem einfachen Tastendruck zwischen ihrem Heimcomputer und ihrem Arbeitslaptop wechseln. Dank der geräuschlosen Tastaturtasten, leisen Mausklicks und des schnellen und präzisen Scrollens mit SmartWheel bleibt man beim Arbeiten zudem konzentriert und ungestört.

Anpassung per Logi Options+ App möglich

Die Signature Slim K950 ermöglicht das vertraute, reaktionsschnelle Tippen, ähnlich wie auf einem Laptop, aber in einem schlanken Design auf dem Schreibtisch. Darüber hinaus können Nutzer und Nutzerinnen ihre Zeit am Schreibtisch und ihre täglichen Aufgaben effektiv mit der Logi Options+ App optimieren – einer Software, die speziell dafür entwickelt wurde, die Bedienung der Signature Slim Combo und der Tastatur zu verbessern. Zusätzlich zu praktischen Funktionstasten wie Lautstärkeregelung, Wiedergabe/Pause und Stummschaltung/Aufheben der Stummschaltung, ermöglicht es die Smart Actions-Funktion, wiederkehrende Aufgaben und Arbeitsabläufe einfach zu automatisieren.

Für IT-Teams, die darauf abzielen, ihre Angestellten optimal auszustatten, repräsentiert die Signature Slim Combo for Business einen bedeutenden Fortschritt: Die Combo ist nämlich mit der sicheren Logi Bolt-Wireless-Technologie versehen, die sogar in überlasteten Wireless-Umgebungen zuverlässige Verbindungen gewährleistet. Durch die Signature Slim Combo haben IT-Teams die Möglichkeit, eine konsistente Tastatur und Maus für ihre Mitarbeitenden überall auf der Welt bereitzustellen. Mithilfe von Logitech Sync können sie zudem aus der Ferne auf die Geräte zugreifen und dadurch beispielsweise sicherstellen, dass diese immer auf dem neuesten Stand sind. Zusätzlich wird ein weltweiter Kundensupport angeboten. Die Combo ist kompatibel mit macOS, Windows, Chrome OS und anderen führenden Betriebssystemen.

Nachhaltigkeit als Ansatz

Ebenso sind die Signature Slim K950 und Signature Slim Combo – wie sämtliche Produkte von Logitech – als klimaneutral zertifiziert. Die Verpackungen aus Papier stammen aus FSC-zertifizierten Wäldern und weiteren kontrollierten Quellen. Außerdem bestehen die Kunststoffteile der Signature Slim K950 und der Signature Slim Combo aus zertifiziertem, recyceltem Kunststoff, um gebrauchtem Kunststoff aus alter Unterhaltungselektronik ein neues Leben zu schenken.

Preis und Verfügbarkeit

Die kabellose Signature Slim K950 Tastatur und die Signature Slim Combo in Graphit und Off-White sind ab sofort weltweit im Einzelhandel zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 89,99 bzw. 119 Euro erhältlich, unter anderem bei Amazon. Die Signature Slim Combo for Business in Graphit ist im Webshop von Logitech und im autorisierten Einzelhandel für einen empfohlenen Verkaufspreis von 119 Euro erhältlich.

