appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 27. März (2 News)

Dolby kündigt die Veröffentlichung von The Seven Sonic Wonders an – das weltweit erste in Dolby Atmos abgemischte Album, das die wundersamsten und gefährdetsten Klänge der Welt würdigt. Dolby Laboratories und der preisgekrönte Natur-Sound-Designer und Tierfilm-Experte Chris Watson, dessen Arbeit in der David Attenborough-Serie „Life“ und der BBC-Serie „Frozen Planet“ zu hören ist, enthüllen die sieben beeindruckendsten Klänge der Natur. Dieses einzigartige Album wurde von der ebenfalls preisgekrönten Komponistin Nainita Desai vertont. „The Seven Sonics Wonders“ wurde von Kurt Martinez in den Dean Street Studios abgemischt, um das ultimative Hörerlebnis in Dolby Atmos zu schaffen und eine tiefere Verbindung zwischen den Hörern und Mutter Natur zu schaffen. Die Tantiemen des Albums gehen an EarthPercent, eine Wohltätigkeitsorganisation, die eine einfache Möglichkeit bietet, diverse engagierte Organisationen im Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen. Alle Titel können exklusiv in Dolby Atmos auf Apple Music angehört werden.