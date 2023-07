Notability: Update mit neuem Design und neuen Funktionen

Die beliebte Notizen-App Notability (App-Store-Link) dürfte in naher Zukunft ein großes Update erhalten. So liest sich zumindest der Blogbeitag von Notability auf Medium. Darin heißt es, die App habe nicht nur ein neues Design erhalten, sondern sei auch mit neuen Funktionen bestückt worden. Im deutschen App Store ist das Update zwar aktuell noch nicht verfügbar, wir haben aber trotzdem schon alle Neuerungen für euch zusammengefasst.

Die größte Neuerung dürfte wohl sein, dass jedes verfügbare Tool nach dem Update individuell anpassbar ist, sodass ihr die einzelnen Werkzeuge nach euren Vorlieben konfigurieren könnt. Darüber hinaus werden bestimmte Funktionalitäten, wie etwa der Radierer in die Free-Version integriert und somit allen Nutzern und Nutzerinnen zur Verfügung gestellt.

Die Toolbox selbst kann ab sofort an vier beliebige Stellen positioniert werden, sodass ihr euch beim Anfertigen von Notizen nicht im Weg ist. Zusätzlich sind in der Toolbox nun alle verfügbaren Werkzeuge in der Toolbox gruppiert, damit sie einfacher zugänglich sind.

Neues Design mit einem Augenmerk auf Einfacheit

In Sachen Design will Notability vor allem eines: das Erlebnis vereinfachen. Darum sei die Art und Weise der Notizerstellung gestalterisch optimiert und neue Templates für einen schnellen Start hinzugefügt worden. Auch der Bildschirmanteil der Notizfläche wird mit dem Update erhöht, sodass ihr mehr Platz fürs Schreiben, Zeichnen und Co. habt. Zusätzlich wurden auch die Suche und die Bibliothek angepasst und aufgeräumt, damit ihr schneller finden könnt, wonach ihr sucht.

In Sachen Barrierefreiheit hat Notability ebenfalls Verbesserungen vorgenommen und beispielsweise den Support von Dynamic Type und Icon Labels für Screenreader verbaut. Im Blogbeitrag heißt es, man könne das Update bereits ausprobieren. Im deutschen App Store steht es allerdings noch nicht zum Download bereit. Schaut also vielleicht im Laufe der Woche nochmal rein, wenn ihr die neuen Funktionen ausprobieren möchtet.