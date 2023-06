Apple Podcasts: Update mit erweiterter Suchfunktion

Apple hat heute bekanntgegeben, dass es die Suchfunktion der Podcasts-App für iPhone, iPad, Mac und Apple TV um neun zusätzliche Unterkategorien im Reiter „Suche“ erweitert hat. Dies macht es einfacher, neue Sendungen zu verschiedenen Genres und Themen zu entdecken.

Die neuen Unterkategorien sind:

Mentale Gesundheit

Beziehungen

Selbstverwirklichung

Tagebücher

Firmengründung

Dokumentation

Für Eltern

Bücher

Sprachen lernen

Die neuen Unterkategorien sind laut Aussage von Apple ab sofort verfügbar, ein Software-Update ist nicht erforderlich. „Jede Unterkategorie hat ihre eigenen Charts, die die Top-Shows und Top-Episoden anzeigen, die in dem Markt des Hörers verfügbar sind“, erklärt Apple. „Ein Hörer in den USA kann zum Beispiel die Charts für Mental Health durchstöbern, die die 200 besten Sendungen und 200 besten Episoden anzeigen, die in den USA verfügbar sind, basierend auf einer Mischung aus Hörer-, Folge- und Abschlussrate.“ Alle neuen Unterkategorien lassen sich im Tab „Suche“ der Podcast-App finden.

Apple hat der App in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien außerdem einen neuen Abschnitt „Podcasts nach Sprache“ hinzugefügt, mit dem die Nutzer und Nutzerinnen Podcasts in ihrer Muttersprache leichter finden können. Diese Funktion unterstützt zu Beginn über 20 Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch und Koreanisch. Ob das Feature langfristig auch in die deutsche Apple Podcasts-App integriert werden wird, ist bislang nicht kommuniziert worden.