Spotify: Diese Musik streamen Gamer während des Spielens über die Konsole

Aktuelle Daten von Spotify bestätigen, dass das Streamen während des Spielens auf Konsolen unter Gamern in Deutschland weit verbreitet ist. Immer mehr Menschen hören ihre Lieblingsmusik direkt über die PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch oder teilen Musikinhalte während des Spielens via Discord.

Pünktlich zur Eröffnung der Gamescom hat Spotify daher einen Blick auf die Streaming-Trends der Gaming Community geworfen: Welche Künstler und Künstlerinnen, Genres und Tracks sind während des Spielens besonders beliebt? Welche Rolle spielt dabei die Videospielmusik und wann hören Gamer eigentlich am liebsten Audioinhalte?

Im weltweiten Vergleich belegt Deutschland übrigens den fünften Platz in Bezug auf die Gesamtzahl der Streams, die von Gamern per Konsole abgerufen werden. 55 Prozent derjenigen, die über Konsolen streamen, sind zwischen 18 und 24 Jahren alt. Der Anteil der Konsolen-Streams beträgt 1,7 Prozent aller Musikstreams in Deutschland. Die GfK beziffert die Anzahl der Konsolen-Nutzer und -Nutzerinnen in Deutschland auf 18,9 Millionen.

Das sind die beliebtesten Genres, Top-Acts und Tracks

Gamer streamen während des Spielens auf Konsolen vor allem Hip Hop, insbesondere German Hip Hop und Rap-Musik. So dominieren bei den Top-10 der meistgestreamten Acts auf Konsolen während einer Gaming-Session deutschsprachige Rapper und Rapperinnen die Rangliste. Angeführt wird die Liste vom Hamburger Rapper Bonez MC auf Platz 1, gefolgt von Luciano und RAF Camora. Aber nicht nur Deutschrap ist beliebt. Auch englischsprachige Rap-Künstler wie Travis Scott und Eminem erfreuen sich großer Popularität. Der beliebteste Track in Deutschland ist „Komet“ von Apache 207 und Udo Lindenberg, gefolgt von „PASS AUF“ von HoodBlaq und „Bamba“ von Aitch/BIA und Luciano.

Zum Eintauchen in Fantasiewelten, um neue Abenteuer erleben zu können, gehört auch das Hören der passenden Musik. Die Daten zeigen, dass auch das Streamen von Videospielmusik auf Konsolen bei Gamern immer beliebter wird. Seit 2019 stieg die Anzahl der täglichen Streams von Videospielmusik um 98 Prozent. Passend zur wachsenden Popularität von Videospielmusik, wächst auch die Beliebtheit von Gaming-Podcasts. Hier kletterte die tägliche Stream-Zahl seit 2019 um ganze 263 Prozent nach oben. Im selben Zeitraum stieg die Anzahl an Hörern und Hörerinnen von Gaming-Podcasts um 186 Prozent. Der beliebteste Gaming-Podcast in Deutschland ist „Edeltalk – mit Dominik & Kevin“.

Weitere Insights zum Streaming-Verhalten von Gamern in Deutschland

Spotify hat darüber hinaus untersucht, zu welchen Zeiten Videospielmusik am liebsten gestreamt wird. Überraschenderweise hören Konsolenspieler und -spielerinnen Videospielmusik besonders gerne mitten am Tag, zwischen 13 und 17 Uhr. Weniger überraschend ist, dass Videospielmusik in den Herbstmonaten von September bis November eine besondere Beliebtheit erlangt. Während die Temperaturen sinken und die Tage kürzer werden, taucht man auch musikalisch vermehrt in virtuelle Welten ab.

Welche Musik hört ihr beim Gaming? Hört ihr überhaupt Musik währenddessen? Und über welchen Dienst streamt ihr eure Musik? Wir sind wie immer gespannt auf eure Kommentare zum Thema.