Tesla: Bedienung ab sofort per Siri-Kurzbefehl möglich

Die Tesla-App (App Store-Link) ist für die Besitzer und Besitzerinnen eines Autos des gleichnamigen Herstellers eine praktische Anlaufstelle, um ihr Fahrzeug verwalten und steuern zu können, darunter die Stromversorgung und die Klimaanlage. Die Tesla-App steht für das iPhone kostenlos im deutschen App Store zum Download bereit und kann ab iOS 13.0 sowie bei 443 MB an freiem Speicherplatz auf das Smartphone geladen werden.

Ab sofort steht eine Aktualisierung auf Version 4.24.0 für die Tesla-App im deutschen App Store zur Verfügung. Nachdem Tesla bereits im Dezember des vergangenen Jahres eine Unterstützung für Apple Music in die hauseigene App integriert hatte, folgt nun ein Support für Apples Siri-Kurzbefehle.

Mit diesem neuen Feature können Besitzer und Besitzerinnen eines Tesla-Fahrzeugs ihr Auto auch ab Werk mit Hilfe von Apples Sprachassistentin bedienen. So ist es nun möglich, verschiedene vorgegebene Fahrzeugaktionen per Sprachbefehl auszuführen, darunter eine Vorklimatisierung zu starten oder zu beenden, das Auto zu verriegeln oder entriegeln, den Ladevorgang zu starten oder zu stoppen, den Kofferraum zu öffnen oder zu schließen und mehr.

Die per Aktualisierung eingebundenen Siri-Kurzbefehle von Tesla müssen zuvor aktiviert werden und können in der Kurzbefehle-App von Apple aufgerufen werden. Dort lassen sie sich dann auch mit einem Sprachbefehl verknüpfen. Mit der bereits erfolgten Anbindung von Apple Music zeigt sich Tesla etwas offener für die vorhandenen Dienste – CarPlay allerdings wurde immer noch nicht in die Elektroautos des Unternehmens von Elon Musk integriert. Andere Hersteller sind da schon weiter: Polestar beispielsweise bietet diese Option schon seit dem letzten Sommer an.