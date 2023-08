Spark: Neues iPhone-Kamera-Tool sucht bei Kickstarter nach Unterstützung

Beim Crowdfunding-Portal Kickstarter finden sich immer wieder spannende Projekte. Dieses Mal wollen wir euch Spark, ein Fotografie-Tool von MIOPS, genauer vorstellen. Spark wird vom Hersteller als „der ultimative Kamera-Companion“ bezeichnet und ist ein Hardware-Werkzeug, um die iPhone-Kamera steuern zu können.

„Eine der herausragenden Funktionen von Spark ist die volle Kontrolle über die iPhone-Kamera mit DSLR-ähnlichen Tasten. Passen Sie Einstellungen wie ISO, Weißabgleich und Fokus an, um jedes Mal das perfekte Foto aufzunehmen. Egal, ob Sie bei schlechten Lichtverhältnissen fotografieren oder eine bestimmte Stimmung oder Atmosphäre einfangen möchten, die erweiterten manuellen Steuerelemente von SPARK sorgen dafür, dass jedes Bild Ihre einzigartige künstlerische Vision widerspiegelt.“

So berichtet MIOPS über das eigene neue Produkt. Spark verfügt darüber hinaus über einen integrierten Lichtsensor, der die subtilen Nuancen des Umgebungslichts erkennt, einschließlich dramatischer und schwer fassbarer Blitze. Mit den Spark-Langzeitbelichtungsmodi lassen sich zudem Fotos vom Nachthimmel, beeindruckende Wasserfälle und faszinierende Lichtspuren aufnehmen. Die Belichtungseinstellungen lassen sich für längere Zeiträume anpassen, um kreativ bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen arbeiten zu können.

Weiterhin geht Spark mit seiner Crowd Removal-Funktion über herkömmliche Kamerasteuerungen hinaus: Diese innovative Technologie erkennt und entfernt automatisch Personen und sich bewegende Objekte aus den eigenen Fotos, so dass man makellose Ergebnisse erzielen kann. „Verabschieden Sie sich von unübersichtlichen Hintergründen und freuen Sie sich auf beeindruckende, ablenkungsfreie Aufnahmen, die die Aufmerksamkeit des Betrachters auf das Motiv und das Wesentliche der Szene lenken“, erklärt das Team von MIOPS.

Kein Extra-Zubehör für MagSafe-kompatible iPhones nötig

Zu den weiteren Funktionen von Spark gehören Photo Stacking, HDR-Bilder, ein Burst-Modus, Live-Filter, eine intuitive Benutzeroberfläche und vieles mehr. Spark ist hochgradig kompatibel und arbeitet nahtlos mit einer Vielzahl von iPhone-Modellen zusammen. Für iPhones, die mit MagSafe-Technologie ausgestattet sind, bietet das Kamera-Tool eine mühelose Befestigung, die einen stabilen und zuverlässigen Halt für eine komfortable Nutzung gewährleistet. Für iPhones, die nicht mit MagSafe ausgestattet sind, wird ein MagSafe-Aufkleber mitgeliefert.

MIOPS kann schon auf eine Reihe erfolgreicher Kickstarter-Kampagnen zurückblicken: Produkte wie MIOPS Smart+, Mobile Remote, Capsule360, FLEX und Capsule PRO erhielten mehr als zwei Millionen US-Dollar an Spenden. Auch die Spark-Crowdfunding-Kampagne wurde bereits voll finanziert: Das Ziel von 10.000 USD wurde von mittlerweile mehr als 1.550 Personen mehr als erreicht. Aktuell liegt man bei bei knapp 184.000 USD an eingenommenen Geldern. Das Projekt läuft noch bis zum 8. September 2023, das Spark-Tool kann in einem Kickstarter-Pack zu Preisen ab 109 USD (ca. 101 Euro) unterstützt werden. Die Auslieferung soll ab Mai 2024 erfolgen.