Radiant: Neuer Mastodon-Client im App Store erschienen

Das dezentrale soziale Netzwerk Mastodon kommt immer mehr in Gang und gewinnt nach dem Twitter-Chaos der letzten Monate deutlich an Zuwachs. Wer dort bereits unterwegs ist, hat mit Radiant (App Store-Link) nun eine weitere Möglichkeit, sich beim Kurznachrichtendienst des Fediverses zu bewegen.

Radiant lässt sich kostenlos auf das iPhone herunterladen und dann mit einem Mastodon-Account verwenden. Wer weitere Features und die Nutzung mehrerer Konten freischalten möchte, zahlt für das Radiant Prime-Abo 0,99 Euro/Monat bzw. 9,99 Euro/Jahr. Der Download der App ist ab iOS 16.0 oder neuer möglich, zudem wird rund 50 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Die Anwendung steht bisher in englischer Sprache zur Verfügung.

Entwickler Jake Nelson von Small Colossus beschreibt die Neuerscheinung im App Store als „ultimative Social Media-App für Mastodon auf iOS“. Radiant sei „vollgepackt mit einer Vielzahl flexibler und anpassbarer Funktionen in einem intuitiven Design, das sowohl für neue als auch für erfahrene User geeignet ist.“ Zu den Highlights von Radiant gehören:

Durchsuche und interagiere mit deinen privaten, lokalen und föderierten Zeitleisten

Intuitive und beeindruckende Thread-Antwort-Ansicht hebt die Konversation hervor

Mit dem leistungsstarken Composer kannst du Umfragen erstellen, Bilder hochladen und sogar Themen erstellen

Eingebaute Zitatverstärkung und Inline-Zitatansicht

Unterstützung des Dunkelmodus

Füge mehrere Konten hinzu, mit Themes für jedes Konto, damit du sie nicht verwechselst (Prime)

Sofortige Server-Benachrichtigungen auf deinem Gerät (Prime)

Auswahl an App-Symbolen und Themen (Prime)

Derzeit lässt sich Radiant tatsächlich nur unter iOS auf dem iPhone installieren. Laut Aussage von Entwickler Jake Nelson auf der Website des Mastodon-Clients ist jedoch eine iPad- und macOS-Anwendung bereits in Arbeit. Wer bereits ein Prime-Abo für die App abgeschlossen hat, wird selbiges dann auch auf in der iPad- und Desktop-Version nutzen können. Wer unverbindlich in neue Radiant-Builds hineinschauen möchte, kann auch die aktuelle TestFlight-Version der App installieren und weiteres Feedback geben. Kleiner Bonus: In der Betaversion lassen sich alle Funktionen des Prime-Abos kostenlos nutzen.