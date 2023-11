Ivory für macOS: Mastodon-Client nach Update mit Widgets für macOS Sonoma

Auf dem iPhone und iPad verwende ich schon seit dem Release Ende Januar die Ivory-App (App Store-Link) von Tapbots für das soziale Netzwerk Mastodon. Nachdem Twitter unangekündigt und quasi über Nacht die APIs für Drittanbieter gesperrt hat, standen Entwicklerteams von Apps wie Twitterific und Tweetbot vor dem Nichts. Tapbots, die texanischen Macher hinter Tweetbot, haben sich schnell auf ihren neuen Mastodon-Client Ivory konzentriert. Seit Mai steht Ivory for macOS auch offiziell zum Download im Mac App Store bereit (Mac App Store-Link).

Tweetbot-User, die die macOS-Version des Twitter-Clients verwendet haben, werden das Design von Ivory for Mac sofort wiedererkennen. Eine kleine Seitenleiste mit Symbolen zur Timeline, zur eigenen Account-Seite, Benachrichtigungen, Erwähnungen, eine Suche, Lesezeichen, Filter und mehr erlauben einen schnellen und direkten Zugriff auf die Bereiche von Mastodon. Die Timeline selbst wird bereits mit der App für iOS und iPadOS synchronisiert, so dass man überall auf dem gleichen Stand ist. Ungelesene Beiträge werden über die obligatorischen Badges am oberen rechten Bildschirmrand angezeigt.

Ivory für macOS verfügt auch über einen optionalen Dunkelmodus, der sich nach den Systemeinstellungen des Macs richtet, erlaubt das Erstellen von Tröts, das Blättern in den drei Timelines von Mastodon (Home, Lokal und Förderiert), das Erstellen von Listen und Filtern, es gibt Statistiken zum Account, eine Suche nach Beiträgen, Usern und Hashtags, ebenso die Anzeige von Tröts, die gerade im Trend sind. Tröts können darüber hinaus über die üblichen Icons beantwortet, geboostet, mit Stern favorisiert und weitergeleitet werden.

Doppelklicks und Blättern durch Fotos

Nun hat das Team von Tapbots ein frisches Update für Ivory im Mac App Store veröffentlicht, das die Anwendung auf Version 1.6.6 bringt und damit einige Verbesserungen und Neuerungen integriert hat. So wird die Position der Zeitleiste nun häufiger gespeichert, so dass die Wahrscheinlichkeit, beim Absturz der App die aktuelle Position zu verlieren, geringer ist. Auch wurde die Option hinzugefügt, durch mehrere Bilder zu blättern, indem unterstützte Maus-Scrollräder nach links/rechts gedrückt werden. Alternativ kann auch die Umschalttaste gedrückt gehalten und das Scrollrad verwendet werden.

Weiterhin bringt einen ein Doppelklick auf die Titelleiste nun an den Anfang der Zeitleiste sowie ein erneuter Doppelklick an die letzte Position in der Leiste zurück. Interessant für macOS-User mit dem neuesten Betriebssystem Sonoma ist die Neuerung, dass nun auch Widgets unter macOS Sonoma verwendet werden können. Ivory stellt dazu eine ganze Menge an Widgets in drei Größen und mit verschiedenen Inhalten zur Verfügung, darunter die letzten Tröts aus den eigenen Timelines, die neuesten Follower, Bilder aus der Timeline oder auch Statistiken zum eigenen Mastodon-Account.

Das Update auf Version 1.6.6 von Ivory steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen der App im deutschen Mac App Store zur Verfügung. Ivory für Mac finanziert sich über ein Universal-Abo, mit dem sich die mobile App auch mit der Desktop-Version von Ivory kombinieren lässt und für 29,99 Euro/Jahr zu haben ist. Für weitere News aus der Apple-Welt könnt ihr bei Mastodon auch unserem appgefahren-Account folgen.