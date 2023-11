Roborock Zeo One: Großer Diebstahl verzögert unseren Test

Manchmal passieren Dinge, die kann man sich kaum vorstellen. So geschehen am vergangenen Wochenende in Neukirchen-Vluyn. Dort haben bisher unbekannte Täter gleich einen ganzen Auflieger gestohlen – und das betrifft tatsächlich auch unsere redaktionelle Arbeit.

Der Container des Aufliegers war nämlich mit den neuen Waschtrocknern von Roborock beladen. Ein Zeo One sollte es auch bis zu uns schaffen – aber daraus wird nun vorerst nichts.

„Der Container befand sich auf einem Lkw, der an der Grubenwehrstraße in Vluyn direkt an der ehemaligen Zeche abgestellt war“, schreibt die Polizei in einem Pressebericht. „Die Täter trennten den Auflieger von der Zugmaschine und transportierten so ihre Beute ab.“

Bereits im Februar gab es einen groß angelegten Diebstahl

Einfach nur Pech? Zumindest für Roborock glauben wir das kaum. Bereits im Februar wurden nur wenige Meter entfernt 240 Roborock S7 MaxV Ultra gestohlen. „Die Täter öffneten die Hintertür des Aufliegers (…). Der Lastwagen stand auf einem Firmengelände an der Fritz-Baum-Allee“, teilte die Polizei damals mit.

Der zweite groß angelegte Coup in innerhalb eines Jahres. Das kann doch wirklich kein Zufall sein. Roborock sollte sich jedenfalls gut überlegen, seine Ware noch einmal in Neukirchen-Vluyn zu parken.