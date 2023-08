Roborock stellt Waschtrockner Zeo One und neue Bodenreiniger vor

In Berlin hat Roborock neue Produkte enthüllt, mit dabei ist ein Waschtrockner, mit dem Roborock neue Gefilde betritt. Der Waschtrockner Roborock Zeo One ist ein 2-in-1 Gerät und kombiniert eine Waschmaschine mit einem Trockner. Hier können 10 Kilogramm Wäsche gewaschen und 6 Kilogramm Wäsche getrocknet werden.

Dabei wurde das Trocknungssystem so entwickelt, dass auch Seide und Wolle im Schongang getrocknet werden können. Intelligente NTC-Sensoren überwachen die Temperatur im Innenraum, um stets die optimale Temperatur zu halten. Inspiriert von natürlich vorkommendem Zeolith ist die Zeo-cycle Technologie in der Lage, Feuchtigkeit auf einer Fläche von 288.000 m2 ohne extreme Hitze zu absorbieren. Mit dem LintClear-Selbstreinigungssystem werden Flusen aufgefangen und automatisch entfernt, ohne das Flusensieb von Hand reinigen zu müssen.

Roborock Zeo One dosiert Waschmittel selbst

Gleichzeitig dosiert das Gerät automatisch die Waschmittelzufuhr über einen 580 Milliliter Waschmittel- und 430 Milliliter großen Weichspülertank. Die maximale Power wird mit 2000 Watt angegeben, der Trockner bringt es auf 1600 Watt.

Über die smarte Anbindung lässt sich die Zeo One in der Roborock-App verwalten. So können Waschprogramme aus der Ferne programmiert werden, auch lässt sich der Waschtrockner mit Zeitplänen steuern. Benachrichtigungen machen auf das Ende des Waschvorgangs aufmerksam. Insgesamt stehen 27 Programme zur Auswahl bereit, über das Display an der Maschine selbst können die Einstellungen auch händisch vorgenommen werden.

Weitere Informationen über die Verfügbarkeit von Zeo One werden noch bekannt gegeben, ein Preis wurde bisher nicht kommuniziert.

Neue Saug- und Wischroboter aus der Q-Reihe

Mit dem Roborock Q5 Pro und Roborock Q5 Pro+ gibt es ein neues Einsteiger-Modell, wobei die neuen Geräte die DuoRoller-Bürste aus den aktuellen S8 Top-Modellen mit an Bord haben. Die Saugkraft liegt bei 5500 Pa, die Staubkammer ist mit 770 Milliliter erfreulich groß. Wird der Roboter ohne Station betrieben, kann er mehrere Tage arbeiten, bis man die Staubbox manuell leeren muss.

Der Q5 Pro navigiert per Laser durch eure Räume und kann Hindernisse von bis zu 2 Zentimeter überwinden. In der Plus-Variante gibt es eine Absaugstation mit einem 2,5 Liter großen Staubbeutel dazu. Eine Hinderniserkennung ist hier nicht vorhanden, ebenso gibt es für die Wischfunktion nur Basiseinstellungen.

Der Roborock Q5 Pro ist mit einer unverbindlichen Preisempfehlung ab 349 Euro ausgeschrieben und wird ab Oktober verfügbar gemacht.

Roborock Q8 Max und Q8 Max+

Der Roborock Q8 Max und Q8 Max+ bietet mehr Vorzüge. Hier kommt ebenfalls die aus den Top-Modellen bekannte DuoRoller-Vollgummibürste zum Einsatz, auch 5500 Pa Saugkraft sind mehr als ausreichend. Im Vergleich zum Q5 Pro verfügt die Q8 Max-Reihe über ReactiveTech und kann so auch Hindernisse erkennen. Die Staubbox ist 470 Millimeter groß, der Wassertank 350 Milliliter. Mit der zusätzlichen Absaugstation muss man den Staubbeutel nur noch gelegentlich wechseln.

Der Roborock Q8 Max kostet 549 Euro, der Roborock Q8 Max+ liegt bei 699 Euro. Der Start ist ebenfalls für Oktober geplant.

Roborock Dyad Pro Combo

Der Roborock Dyad Pro ist ein Nass-Trockensauger, den wir schon im ausführlichen Test hatten. Der Roborock Dyad Pro Combo ist ein neues Kombi-Gerät aus Nass-Trocken-Sauger und multifunktionalem Handstaubsauger. Auch dank diverser Reinigungsköpfe ist er wirklich allen Anforderungen gewachsen.

Die Mehrzweckbürste beseitigt Schmutz und Dreck auf Teppichböden und ermöglicht so eine optimale Reinigung.

Die spezielle, motorisierte Minibürste entfernt mühelos Staubmilben und Schmutz. Für beispielsweise eine frische und saubere Schlafumgebung.

Mit der Fugendüse werden Staub und Schmutz auch schwer zugänglichen Ecken erreichbar (Sofaritzen, Decken, Autositze usw.)

Genial ist die Staubbürste, die etwa an kniffligen Stellen wie Rollos und Tastaturen wirkungsvoll jeden Staub in den Griff bekommt

Und natürlich das Herzstück: der Nass-Trocken-Sauger: Gleichzeitig saugen und wischen durch einfaches Vor- und Zurückschieben. Das spart Zeit und Mühe.

Der Dyad Pro Combo bietet eine starke Saugkraft von 17.000 Pa und kann bis auf 1 Millimeter Kanten reinigen. Zudem wird abermals die Reinigungslösung automatisch dosiert, ebenso passt der Sauger die Leistung automatisch anhand der Verunreinigungen an. Mit einer Laufzeit von bis zu 43 Minuten kann man lange wischen, als Handstaubsauger werden sogar bis zu 60 Minuten erreicht.

Das Handstück wird dann einfach vom Dyad Pro abgenommen und kann mit dem Saugrohr oder weiteren Aufsätzen verwendet werden. In der praktischen Station wird das Zubehör aufbewahrt, zudem gibt es hier einen 50 Grad warmen Fön für die nassen Walzen.

Der Roborock Dyad Pro Combo kostet 549 Euro und wird ebenfalls im Oktober starten.