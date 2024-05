Nanoleaf: Neue Matter-Produkte können jetzt bestellt werden

Bereits Anfang des Jahres hat Nanoleaf im Rahmen der CES einige neue Produkte vorgestellt. Zwei davon könnt ihr jetzt im deutschen Online-Shop des Herstellers vorbestellen. Die Auslieferung soll bis spätestens zum 31. Mai erfolgen, ganz so lange müsst ihr euch nach einer Bestellung also nicht mehr gedulden.

Los geht es mit dem Matter Smart Multicolor HD Lightstrip. Der 5 Meter lange Leuchtstreifen verfügt über 300 RGB-LEDs, die allesamt einzeln angesteuert werden können. „Die einzeln steuerbaren LEDs des Lichtstreifen ermöglicht es, mehrere lebendige Farben gleichzeitig entlang des Streifens fließen zu lassen, um so unglaubliche Farbverläufe und dynamische Lichteffekte zu erzielen“, heißt es dazu vom Hersteller.

Der Lightstrip kann an vorgegebenen Stellen gekürzt werden und bietet eine maximale Helligkeit von überschaubaren 550 Lumen. Zur direkten Beleuchtung ist er also eher weniger geeignet, stattdessen sollte er als Stimmungslicht zum Einsatz kommen. Die Verbindung zu eurem Smart Home wird per WLAN hergestellt, wobei auch Matter unterstützt wird.

Der Matter Smart Multicolor HD Lightstrip von Nanoleaf kann ab sofort bestellt werden, der Listenpreis für den 5 Meter langen Leuchtstreifen liegt bei sehr konkurrenzfähigen 69,99 Euro.

Nanoleaf Multicolor Lightstrip 69,99 EUR jetzt kaufen

Nanoleafs Outdoor-Girlande ist bis zu 45 Meter lang

Für den Außenbereich bietet Nanoleaf ab sofort die Matter-fähige, smarte und mehrfarbige Außen-Lichterkette an. Das Basis-Set mit einer Länge von 15 Metern kostet 99,99 Euro. Die Girlande kann um jeweils 15 Meter auf bis zu 45 Meter verlängert werden, die Kosten für eine Verlängerung liegen bei rund 75 Euro.

Beim 15 Meter langen Basis-Set bekommt ihr insgesamt 20 kleine Glühbirnen, die mit RGBICW ausgerüstet sind. Das bedeutet: Die LEDs sind individuell steuerbar und bieten nicht nur RGB-Farben, sondern haben auch weiße LEDs integriert. Dabei können Farbtemperaturen von warmen 2.700 bis hin zu kalten 6.500 Kelvin gewählt werden. Auch bei der Outdoor-Girlande erfolgt die Matter-Anbindung via WLAN.

„Mit den einzigartig geformten, individuell steuerbaren LED-Glühbirnen schaffen Sie ein gemütliches Ambiente, indem Sie eine oder mehrere Farben gleichzeitig anzeigen lassen – Letzteres sorgt für dynamische, fließend ineinander übergehende Farbverläufe“, beschreibt Nanoleaf das neue Gadget.

Nanoleaf Outdoor Girlande 99,99 EUR jetzt kaufen