Nanoleaf stellt drei neue Matter-Produkte für noch mehr Licht vor

Im Rahmen der CES in Las Vegas hat der kanadische Hersteller Nanoleaf gleich drei neue Produkte vorgestellt, die mit dem Smart Home Standard Matter kompatibel sind. Den vollen Funktionsumfang gibt es aber wie so oft nur über die Hersteller-App – dort könnt ihr die Neuheiten von Nanoleaf aber so richtig zum Leben erwecken.

Konkret geht es um diese drei Gadgets: Einen smarten, mehrfarbigen Lightstrip für den Innenbereich, Girlanden für den Außenbereich sowie eine Lichtleiste für den permanenten Gebrauch im Außenbereich. Aber wie immer sagen Bilder mehr als tausend Worte, daher hier ein kleiner Überblick über die Ankündigungen von Nanoleaf.

Die drei Neuheiten von Nanoleaf im Detail

Das Nanoleaf String Light ist eine Girlande mit einzelnen kleinen „Birnen“, die über eine ganz besondere Form verfügen und einzeln angesteuert werden können.

Der Nanoleaf Essentials Matter Multicolor Lightstrip macht genau das, was er verspricht. Der Leuchtstreifen kann einzelne Segmente in unterschiedlichen Farben leuchten lassen. Auf jeden Fall wird es eine 5 Meter lange Variante geben.

Das permanente Outdoor Light besteht aus einzelnen kleinen Spots, die mit einem Kabel miteinander verbunden sind und sich für die Installation im Außenbereich anbieten.

Nanoleaf Skylight – Start der Vorbestellung

Neuigkeiten gibt es zur im vergangenen Jahr vorgestellten Deckenbeleuchtung. Nanoleaf Skylight kann ab sofort auf nanoleaf.me vorbestellt werden. Das Starter Kit mit drei Quadraten kostet 249,99 Euro und ein Erweiterungs-Pack mit einem Quadrat ist für 79,99 Euro verfügbar. Das Produkt wird Ende Januar 2024 ausgeliefert.

Dank des modularen Aufbaus lassen sich bis zu 100 Quadrate miteinander verbinden. So werden individuelle Designs an die Decke gebracht. Skylight verfügt über die gesamte Palette der intelligenten Nanoleaf Features, darunter die Musikvisualisierung, Zeitschaltpläne, Magic Scenes, RGBW-Farboptionen und vieles mehr. Gesteuert wird Skylight mit der Nanoleaf App über WLAN, dem bevorzugten Smart Home-Ökosystem oder jedem herkömmlichen Lichtschalter.