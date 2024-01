Readly: Magazin-Flatrate 1 Monat für nur 99 Cent ausprobieren

Anzeige. Unter dem Motto „Lies mehr von dem was du liebst“ startet Readly ins neue Jahr mit einem Angebot. Diesmal könnt ihr Readly 1 Monat lang für nur 99 Cent statt 14,99 Euro ausprobieren. Ihr könnt so viele Zeitschriften und Magazine lesen wie ihr wollt.

Readly: 1 Monat für nur 99 Cent (zum Angebot)

Wir wissen von euch, dass zahlreiche appgefahren Leser und Leserinnen auf Readly setzen. Und das nicht ohne Grund. Readly ist Europas führender digitaler Kiosk und bietet einen bequemen App-Zugriff auf Lieblingsmagazine und Zeitungen. Neu mit dabei ist das Interviewmagazin GALORE, das sechs Mal im Jahr erscheint. Interviewt werden bekannte Personen aus verschiedenen Bereichen, aber auch Menschen mit bewegenden Schicksalen. Jedes Interview ist dabei mit einer Fotostrecke ergänzt. Ebenfalls neu ist das t3n-Magazin, das vier Mal im Jahr erscheint und über spannende Technik berichtet.

Die Auswahl ist wirklich riesig, insgesamt gibt es mehr als 7.000 Magazine und Zeitungen. Letztes Jahr wurden unter anderem auch Focus, Focus Money, BUNTE, SuperIllu, Mein schöner Garten, Guter Rat, inStyle, Freundin, ELLE, ELLE Decoration, Esquire, Slowly Veggie, Lust auf Genuss, Lisa, Wohnen & Garten, Harper’s Bazaar und mehr verfügbar gemacht. Sollte euch ein Heft mal nicht so ansprechen, könnt ihr ganz einfach zum nächsten wechseln. Ihr könnt unbegrenzt viel lesen, auch mal neue Hefte entdecken, die ihr so am Kiosk nicht gekauft hättet.

Die ganze Familie kann mitlesen

Mit einem aktiven Abonnement können bis zu fünf Profile angelegt werden. Auf fünf unterschiedlichen Geräten könnt ihr Readly nutzen. Jedes Profil ist unabhängig, der Lesefortschritt, die Downloads und mehr sind auf das eigene Profil begrenzt und werden nicht mit den anderen Profilen gemischt.

In der Readly-App werden die Inhalte für das jeweilige Gerät optimiert angezeigt. Besonders viel Spaß macht das Lesen auf dem iPad, hier spielt das große Display seine Stärken aus. Unterwegs ist die Darstellung auf dem kleinen iPhone-Display aber ebenfalls empfehlenswert. Der Vorteil auch: Ihr produziert keinen Papiermüll. Laut einer Umfrage von Readly geben 76 Prozent der 6.000 Befragten an, dass ihre Lesegewohnheiten so umwelt- und klimafreundlich wie möglich sind. 67 Prozent sagen auch, dass sie seit der Nutzung von Readly Titel lesen, die sie vorher noch nie gelesen haben. 36 Prozent sagten, dass sie durch Readly eine größere Vielfalt an Kategorien und Themen lesen.

Die Readly-App ist im App Store besonders gut bewertet, bei über 5.000 Bewertungen gibt es sehr gute 4,7 von 5 Sternen. Mit dabei ist eine Download-Funktion, ebenso können Hefte und Magazine offline verfügbar und als Favorit gespeichert werden.

Jetzt Angebot nutzen

Solltet ihr Readly noch nie ausprobiert haben, könnt ihr als Neukunde oder Kundin das Angebot 1 Monat lang für nur 99 Cent statt 14,99 Euro ausprobieren. Readly ist jederzeit kündbar, nach dem Angebot steigt der Preis auf 14,99 Euro pro Monat.