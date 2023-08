Six Ages 2: Narratives Strategiespiel im Premium-Format landet im App Store

Wir freuen uns immer wieder, wenn Entwicklerteams hochwertige Premium-Games in den App Store bringen und nicht auf abobasierte oder mit In-App-Käufen überfrachtete Freemium-Titel setzen. Mit Six Ages 2: Lights Going Out (App Store-Link) ist nun ein toller Premium-Titel erschienen, der sich für 9,99 Euro auf iPhones und iPads herunterladen lässt. Der Download des Spiels ist 1,1 GB groß und benötigt iOS/iPadOS 9.0 oder neuer zur Installation. Spielen lässt sich Six Ages 2 bisher in englischer Sprache.

Bei Six Ages 2: Lights Going Out handelt es sich um eine Kombination aus interaktiver Geschichte und rundenbasierter Strategie, die die Spieler und Spielerinnen in ein Land der Mythen eintauchen lässt. Hunderte von kleinen interaktiven Geschichten fügen sich zu einem Epos zusammen, in dem man einen kleinen Clan anführt, ihm hilfst, sich in einer sterbenden Welt zurechtzufinden und zu überleben, bis sie untergeht.

Six Ages 2 ist die Fortsetzung von Six Ages und der geistige Nachfolger des hochgelobten „King of Dragon Pass“ (App Store-Link), das diesen Ansatz erstmals nutzte, um die magische Welt von Glorantha zu erkunden. Alle drei Spiele vereinen Rollenspiel, Mythologie, Ressourcenmanagement und Entscheidungen mit langfristigen Konsequenzen.

Zu den Features von Six Ages 2 zählen:

Kurze Story-Elemente, automatisches Speichern und eingebaute Notizen für kurze Spielsitzungen

Prozedurale Inhalte und mehr als 600 interaktive Szenen ermöglichen ein dynamisches und wiederholtes Durchspielen

Über 650.000 Wörter Text

Mehrere Schwierigkeitsgrade und die Möglichkeit, die Wiederherstellung zu begrenzen

Wunderschönes handgemaltes Artwork in hoher Auflösung

Vollständig zugänglich für blinde Personen über VoiceOver

Errungenschaften über Apples Game Center

Im Vergleich zum ersten Teil, Six Ages: Ride Like the Wind, ist der grundlegende Spielablauf derselbe. Man hat einen eigenen Clan zu gestalten, Götter zu besuchen, gewinnt Ansehen und Beliebtheit – und plündert die Kühe des eigenen Nachbarn. Alle Entscheidungen haben Gewicht: Es gibt keine falschen Antworten, sondern nur die persönliche Wahl, die sich auf die Beziehungen zu anderen Clans, den Göttern, den eigenen Vorfahren oder dem Volk auswirkt. Charaktere mit Persönlichkeiten führen die gewählten Entscheidungen aus und helfen bei der Beratung.

Besonders hochwertig gestaltet ist die Grafik von Six Ages 2: Handgezeichnetes Artwork bestimmt die Szenen, das für ein atmosphärisches visuelles Erlebnis sorgt. Laut Angaben des Entwicklerteams von A Sharp dauert ein kompletter Durchgang rund acht Stunden für einen neuen Spieler bzw. Spielerin. Six Ages 2 gibt es darüber hinaus auch in einer Desktop-Version für macOS und Windows bei Steam, zudem steht der Soundtrack zum Spiel bei Apple Music und Bandcamp bereit. Der abschließende Trailer liefert euch weitere Eindrücke zur App Store-Neuerscheinung.