meinALDI: Neue App von ALDI Süd liefert Lebensmittel

Die Lebensmittel-Discounter-Kette ALDI dürfte wohl zu den bekanntesten und beliebtesten Supermärkten in Deutschland zählen. Was ALDI bislang im Vergleich zur Supermarkt-Konkurrenz noch nicht angeboten hatte, soll sich nun ändern: Mit der neuen App meinALDI (App Store-Link) hat ALDI Süd einen Lebensmittel-Lieferservice ins Leben gerufen. Alternativ lässt sich der Dienst auch über die eigens eingerichtete meinALDI-Website nutzen.

Zum Start des ALDI-Bringdienstes gibt es allerdings noch größere Einschränkungen. So steht meinALDI bisher nur bei ALDI Süd, nicht aber bei ALDI Nord zur Verfügung, und dort auch lediglich in drei ausgewählten Testregionen: Duisburg, Oberhausen und Mülheim an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen. Einkäufe ab einem Wert von 50 Euro werden kostenlos geliefert, darunter wird eine Liefergebühr in Höhe von 4,50 Euro fällig. Die Lebensmittelpreise sollen identisch zu denen in den ALDI-Filialen sein, auch die Angebotspreise gelten beim Onlinekauf.

Zahlung per Lastschrift oder Kreditkarte möglich

Das Angebot von meinALDI bietet laut Aussage des Discounters „alles für den täglichen Bedarf: Von Obst und Gemüse über Brot, Milch und Eier bis hin zu Tiefkühlprodukten und Drogerieartikeln“. Die bestellten Produkte werden frisch und durchgehend gekühlt mit Hilfe von Elektrofahrzeugen zur ausgewählten Zeit ausgeliefert. Bei der Bestellung ist eine Zahlung per SEPA-Lastschrift oder per VISA- und Mastercard-Kreditkarte möglich.

Wer am ALDI-Lieferservice interessiert ist, kann sich auf der oben verlinkten Website registrieren und die eigene Adresse hinterlassen. Bislang ist allerdings noch unklar, wann der Discounter das neue Angebot auch auf andere Regionen ausweiten wird. Vor dem offiziellen Marktstart hatte ALDI den Lieferservice intern mit Angestellten und ihren Familien getestet.