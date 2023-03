TuneIn: Mobile App erhält neue interaktive Weltkarte

Der Radio- und Podcast-Dienst TuneIn (App Store-Link) ist eine echte Institution im deutschen App Store. Die Anwendung bietet schon seit Jahren ein Livestreaming von Nachrichten, Sport, Musik und Podcasts aus aller Welt und stellt mittlerweile über 100.000 Radiosender aus 197 Ländern zur Verfügung.

Nun hat TuneIn seine interaktive Kartenfunktion, den sogenannten TuneIn Explorer, auf iOS- und Android-Geräte gebracht. Somit haben auch Nutzer und Nutzerinnen der mobilen Apps die Möglichkeit, Sender aus der ganzen Welt zu hören. Mit dem TuneIn Explorer kann man auf mehr als 100.000 lokale AM/FM-Radiosender aus fast allen Ländern der Welt zugreifen. Die Funktion ist bereits seit Mitte Februar in der Webversion verfügbar.

Um das neue Feature zu nutzen, klickt man im Hauptmenü von TuneIn einfach auf die Registerkarte „Radio“ am oberen Rand der App. Danach wird man auf eine Weltkarte weitergeleitet, auf der man nach einer bestimmte Region suchen oder einfach einen Ort oder Sender in die Suchleiste unten links eingeben kann. Auch Filter lassen sich auswählen, darunter Musikgenres wie Klassik, Rock und Hip-Hop sowie Nachrichten, Sport, Talk und mehr. Zudem kann auch nach Sprachen gesucht werden, beispielsweise nach englischsprachigen, französischen oder niederländischen Sendern.

Besonders geeignet für Personen mit Heim- oder Fernweh

Seit der Einführung von TuneIn Explorer im letzten Monat hat das Unternehmen festgestellt, dass Personen, die diese Funktion nutzen, doppelt so viele Sender hören wie andere User, die dies nicht tun. So erklärt TuneIn-CEO Richard Stern und SVP of Product Engineering Moksha Adyanthaya gegenüber TechCrunch. TuneIn hat nach Angaben des Unternehmens 75 Millionen monatlich aktive Nutzer und Nutzerinnen. „Indem wir den TuneIn Explorer in einem mobilen Format anbieten, haben unsere User einen einfacheren Zugang zu TuneIns riesiger Sammlung von Audioinhalten in einem einzigartigen und einfach zu navigierenden Format“, so Stern und Adyanthaya.

Die neue TuneIn Explorer-Funktion ist besonders geeignet für Personen, die entweder Heimweh haben und den Radiosender ihrer Heimat hören wollen, und für Menschen mit Fernweh, die neue Kulturen kennenlernen möchten. Der Download von TuneIn auf iPhones, iPads und die Apple Watch ist kostenlos und finanziert sich über ein optionales Premium-Abo, das ab 9,99 Euro/Monat erhältlich ist. TuneIn Explorer ist auch ohne abgeschlossenes Abonnement nutzbar.