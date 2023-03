CenterMouse: Gratis-Tool bringt den Mauszeiger wieder ins Sichtfeld

Auf einem normalen MacBook-Display mit 13-Zoll-Display dürfte das Auffinden des Mauszeigers kein großes Problem darstellen. Problematischer wird es, wenn gleich mehrere Screens verwendet oder ein besonders großer Bildschirm bei der Arbeit mit dem Mac zum Einsatz kommt. Zwar bietet Apple in den Systemeinstellungen eine kleine Option „Schüttele den Mauszeiger, um ihn zu finden“ an, um durch ruckartiges Bewegen der Maus den Zeiger kurzzeitig vergrößert auf dem Desktop darzustellen, aber eine Drittanbieter-App namens CenterMouse geht noch einen Schritt weiter.

CenterMouse (Mac App Store-Link) lässt sich als Gratis-Tool aus dem deutschen Mac App Store herunterladen und ist nicht einmal ein Megabyte groß. Die Anwendung lässt sich ab macOS 13.0 oder neuer in englischer Sprache herunterladen.

„CenterMouse ist eine einfache macOS-Dienstprogramm-App. Sie läuft unauffällig im Hintergrund und reagiert auf bestimmte Ereignisse – Aufwachen aus dem Ruhezustand, Beenden des Bildschirmschoners, benutzerdefinierte Tastenkombination – indem sie den Mauszeiger in die Mitte des Hauptbildschirms bewegt. Dies ist hilfreich für diejenigen unter uns, die mehrere Monitore haben, da es einfach und vorhersehbar ist, wo sich der Mauszeiger befinden wird, wenn du zu deinem Computer zurückkehrst.“

So erklärt der Entwickler Isaac Halvorson die eigene App im Mac App Store. CenterMouse lässt sich auf zwei verschiedene Arten verwenden: So kann die App den Mauszeiger nach bestimmten Systemereignissen wie dem Aufwecken aus dem Ruhezustand, dem Beenden des Bildschirmschoners oder dem Anmelden eines Nutzers bzw. Nutzerin automatisch auf dem Hauptbildschirm zentriert anzeigen. Darüber hinaus ist es möglich, einen Tastaturbefehl für CenterMouse zu erstellen, so dass der Mauszeiger nach der Eingabe des Befehls ebenfalls mittig auf dem Desktop erscheint.

Entwickler Isaac Halvorson bietet in den Einstellungen von CenterMouse auch an, die App direkt beim Systemstart zu öffnen und das App-Icon entweder im Dock erscheinen oder ausblenden zu lassen. Wer sich für den offenen Quellcode interessiert, findet das CenterMouse-Projekt des Entwicklers auch bei GitHub.