Ugreen PowerRoam 600: Powerstation zum Start bei Amazon vergünstigt kaufen

Der Markt für tragbare Powerstations und entsprechende Solarpanel zum autarken Aufladen der kleinen Kraftwerke ist in den letzten Jahren rapide gewachsen. Neben den bekannten Playern wie Jackery und EcoFlow haben sich auch andere Tech-Unternehmen diesem relativ neuen Produktkategorie gewidmet. Neben Anker ist nun auch Ugreen mit der PowerRoam 600 sowie passenden Solarpanels mit 100 und 200 Watt Leistung am Start.

A propos Start: Zum Marktstart der Ugreen Powerstation PowerRoam 600 bietet der Hersteller gleich einige Rabatte bei Amazon an, so dass sich beim Kauf einer Powerstation und/oder Solarpanel einiges sparen lässt. Die Ugreen PowerRoam 600 kommt übrigens mit einer Kapazität von 680Wh und einem Output von 600W daher und wird binnen 50 Minuten von 0 auf 80 Prozent sowie in 90 Minuten voll geladen. Die 9 kg schwere Powerstation verfügt über insgesamt neun Ports, darunter auch ein 12-Volt-Anschluss, USB-A und USB-C. Über das Ugreen Solarpanel mit 200W kann die Powerstation zudem in rund vier Stunden mit Sonnenlicht wieder aufgeladen werden.

Ugreen Tragbare Powerstation PowerRoam 600

Preis: 699 Euro statt 799 Euro

Rabatt: 13 Prozent

UGREEN Tragbare Power Station-PowerRoam 600, 680 Wh, LiFePO4 Akku, 50 Min.... In 50 Minuten auf 80 % aufladen: Mit der fortschrittlichen PowerZip-Technologie kann die PowerRoam 600 Tragbare Power Station in nur 50 Minuten mit...

Stromversorgung für Geräten mit hoher Wattleistung: Mit der exklusiven U-Turbo-Technologie kann der PowerRoam 600 Geräte mit hoher Ausgangsleistung...

Ugreen Faltbares Solarpanel 100W für PowerRoam 600/1200

Preis: 280,49 Euro statt 329,99 Euro

Rabatt: 15 Prozent

UGREEN Faltbares Solarpanel Solarmodul für PowerRoam 600/1200 (100W) Hohe Umwandlungseffizienz: Das UGREEN Solarmodul kann bis zu 23 % der Sonnenenergie in Strom umwandeln, sodass die Module auch an bewölkten Tagen...

Intelligente Sonnenlichterfassung: Ausgestattet mit dem Heliostat können Sie das Solarpanel richtig einstellen, um optimales direktes Sonnenlicht...

Ugreen Faltbares Solarpanel 200W für PowerRoam 600/1200

Preis: 509,99 Euro statt 599,99 Euro

Rabatt: 15 Prozent

UGREEN Faltbares Solarpanel Solarmodul für PowerRoam 600/1200 (200W) Hohe Umwandlungseffizienz: Das UGREEN Solarmodul kann bis zu 23 % der Sonnenenergie in Strom umwandeln, sodass die Module auch an bewölkten Tagen...

Intelligente Sonnenlichterfassung: Ausgestattet mit dem Heliostat können Sie das Solarpanel richtig einstellen, um optimales direktes Sonnenlicht...

Um die rabattierten Preise der Ugreen Powerstation oder der Solarpanels in Anspruch zu nehmen, aktiviert man auf der jeweiligen Produktseite den Coupon, der sich unterhalb des Kaufpreises befindet. Der angegebene Rabatt wird dann automatisch während des Bestellvorgangs abgezogen. Die Powerstation kann ab dem 21. März geliefert werden, die Solarpanels sind sogar in ein bis zwei Werktagen verfügbar.