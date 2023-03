Pixelmator Pro: Zwölf neue Vorlagen mit Apple-Geräten

Bereits vor einiger Zeit hat Pixelmator Pro (App Store-Link) wirklich tolle Vorlagen zur Verfügung gestellt, mit denen man in wenigen Minuten beispielsweise tolle Titelbilder für Social Media oder Einladungen erstellen kann.

Mit dem Update auf Version 3.3.1 bietet Pixelmator Pro zwölf neue Mockups für Apple-Geräte, darunter iPhone, iPad oder MacBook.

Die neuen Gerätemodelle wurden nach den Designstandards von Apple entwickelt und eignen sich für so ziemlich alles, was du dir vorstellen kannst – vom persönlichen Gebrauch bis hin zu Web-Publishing, Produktmarketing und mehr. Du kannst die Mockups ganz einfach personalisieren, indem du die Platzhalterbilder durch deine eigenen Entwürfe ersetzst, oder aus einer Vielzahl von schönen Schattenstilen und Hintergrundfarben den Look auswählen, der am besten zu deinem Design passt. Und dank der pixelgenauen Bildschirmgrößen kannst du sicher sein, dass deine Designs immer außergewöhnlich scharf aussehen.