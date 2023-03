VanMoof S5 & A5 jetzt auch in Dunkelgrau erhältlich

Im April 2022 habe ich mein VanMoof S5 in Grau vorbestellt, Anfang Februar 2023 wurde mein Bike nach zahlreichen Verzögerungen (eigentlich sollte schon ab Juli 2022 ausgeliefert werden) geliefert. Damals hat VanMoof das E-Bike nur in der helleren Farbe Grau verfügbar gemacht. Doch ab sofort lässt sich das VanMoof S5 und A5 auch in Dunkelgrau ordern – und die Lieferung soll schon innerhalb von 8 Wochen erfolgen. Das finde ich persönlich etwas ungeschickt gelöst, denn ich bin mir sicher, dass viele Vorbesteller auch zu einem dunklen Design gegriffen hätten…

Meinen ausführlichen Testbericht werde ich in den kommenden Wochen veröffentlichen, kann aber schon jetzt vorweg nehmen, dass der Unterschied vom alten S2 auf das neue S5 enorm ist. Das Fahrgefühl ist wirklich genial. Weitere Details gibt es im Test, folgend noch ein paar Fakten.

Beide Räder kommen mit einem leistungsstarken und ultra leisen Motor, mit einem Akku mit großer Reichweite, einer Boost-Funktion, einer Anti-Diebstahl-Technologie sowie einem neuen Lenker-Design aus LED-Halo-Ringen. Hier gibt es Echtzeit-Feedback zu Geschwindigkeit, Batteriestand, Entriegelung und mehr.

Das wirklich praktische Radschloss verfügt nun über einen größeren Bolzen und eine neue automatische Rückholfunktion. Das Fahrrad sichert sich selbst mit einem Fingertipp und entriegelt sich automatisch, wenn man sich diesem wieder nähert. Eine optionale Smartphone-Halterung mit USB-C-Ladeanschluss verwandelt das Handy zu einem Navigationsgerät. Das VanMoof S5 und A5 reagiert dank der verbesserten Elektronik, des neu entwickelten Drehmomentsensors und des Gen 5 E-Shifters, auf die individuelle Geschwindigkeit und Bewegung der Fahrer und Fahrerinnen.

Das VanMoof der Modellreihe 5 kostet 2998 Euro.