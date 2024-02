ÖPNV Navigator: Update bringt jetzt auch Live-Aktivitäten auf den Sperrbildschirm

Die praktische App ÖPNV Navigator (App Store-Link) überblickt das Chaos des öffentlichen Nahverkehrs und stellt allerhand nützliche Informationen zur Verfügung, die im Alltag von großer Hilfe sein können. Wann fährt die nächste S-Bahn, kommt mein Zug pünktlich, von welchem Bussteig fährt der Bus ab? Auch von meinen Apple-Geräten ist der ÖPNV Navigator nicht mehr wegzudenken.

Der ÖPNV Navigator ist rund 72 MB groß, lässt sich ab iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer auf das Gerät herunterladen und steht natürlich auch komplett in deutscher Sprache zur Verfügung. Seit einiger Zeit steht auch eine macOS-Variante bereit. Die Anwendung lässt sich kostenlos nutzen und finanziert sich über optionale Spenden an den Entwickler, die sich per In-App-Kauf tätigen lassen. Solltet ihr also Gefallen am ÖPNV Navigator gefunden haben und die App im Alltag als nützlich empfinden, überlegt gerne, einen kleinen Obolus zurückzugeben.

Die App bietet neben einer klassischen Reiseauskunft für ICE, IC, Regional-, U- und S-Bahnen, Busse, Tram, Fähren, Seilbahnen und Ruftaxen auch Echtzeitdaten mit Verspätungen, Zusatzinfos wie Gleise, Barrierefreiheit und voraussichtliche Fußwege, einen Abfahrtsmonitor für ausgewählte Haltestellen, über 450 komplette Netzpläne zum Download, einen Apple Watch-Support, eine Kalender- und Adressbuch-Integration, Erinnerungen, Ticketpreise, eine Teilen-Funktion und Favoriten-Widgets für das Benachrichtigungs-Center.

Verbesserte Ansicht der Wagenreihungen in v1.21

Seit unserem letzten Artikel über den ÖNPV Navigator im Juli 2022 hat sich in der mobilen App viel getan: Entwickler Alexander Albers hat vor knapp einem halben Jahr das letzte größere Update für den ÖPNV Navigator veröffentlicht, mit dem unter anderem eine volle Unterstützung für iOS 17 und den neuen Standby-Modus, sowie kleinere UI-Anpassungen vorgenommen worden sind. Nun hat Albers Version 1.21 seiner App veröffentlicht, die weitere spannende Features, darunter Live-Aktivitäten für den Sperrbildschirm und eine verbesserte Ansicht der Wagenreihungen der DB und SBB, mit sich bringt. Das sind die Neuerungen:

Live Activities (iOS 17): Ab einer Stunde vor Beginn einer Verbindung kann eine Live-Aktivität eingerichtet werden. Diese zeigt auf dem Sperrbildschirm und der Dynamic Island den aktuellen Verbindungsabschnitt an und aktualisiert sich permanent basierend auf dem aktuellen Standort und Echtzeitdaten

Fügt den SBB als Verkehrsnetz hinzu

Wagenreihungen (Deutsche Bahn & SBB): Eine neue und verbesserte Ansicht der Wagenreihung von ICE/IC/EC-Zügen ist aufrufbar, wenn in der Detailansicht einer Verbindung länger auf eine Haltestelle gedrückt gehalten wird

Die Lesbarkeit der Zeiten in der Verbindungen Übersichtsansicht wurde verbessert, wenn die Route einen Fußweg enthält

Abfahrtszeiten in den Widgets werden jetzt in einer Festbreitenschrift angezeigt, sodass diese besser abgelesen werden können

Darüber hinaus gibt es in Version 1.21 vom ÖPNV Navigator zahlreiche kleine Problembehebungen, darunter solche, bei dem die App beim ersten Starten abgestürzt ist oder viel zu viel Speicherplatz verwendet hat. Das Update auf Version 1.21 steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen der Anwendung zum Download bereit. Der ÖPNV Navigator bekommt im App Store durchschnittlich sehr gute 4,6 von 5 Sternen spendiert und gehört nicht ohne Grund zu den besten und beliebtesten ÖPNV-Apps, die der App Store zu bieten hat.