WiZ stellt neue Outdoor Wandleuchte mit Kamera vor

Für mich ist WiZ als Marke von Signify immer ein wenig im Schatten von Philips Hue unterwegs, unterschätzen wollte man die WiFi-gebundenen Produkte allerdings nicht. Vor allem ist man preislich deutlich attraktiver als der große Bruder. Das zeigt sich auch bei der WiZ Outdoor Wandleuchte mit Kamera.

Philips Hue hat ja erst vor ein paar Wochen die neue Hue Secure Flutlicht Kamera in den Handel gebracht, einen kleinen Testbericht findet ihr bereits auf dem Hueblog. Hier ist man mit einem Preis von 349,99 Euro dabei. Da sind die 199,99 Euro für die WiZ Outdoor Wandleuchte mit Kamera schon fast ein Schnäppchen.

Dazu muss man allerdings auch sagen, dass die maximale Helligkeit eine ganz andere ist. Das Flutlicht von Philips Hue ist wenig überraschend etwa doppelt so hell wie die Wandleuchte von WiZ, die auf maximal 1.250 Lumen kommt.

Videos können auf einer SD-Karte gespeichert werden

WiZ kann aus meiner Sicht vor allem mit einem spannenden Detail punkten: Die Aufnahmen der Kamera können nicht nur in der Cloud gespeichert werden, was natürlich mit einem kostenpflichtigen Abonnement verbunden ist, sondern auch lokal auf einer SD-Karte. Das mag vielleicht nicht ganz so sicher sein, denn wenn die SD-Karte gestohlen oder zerstört wird, kommt man nicht mehr an seine Aufnahmen. In Sachen Datenschutz und Kosten aber auf jeden Fall ein Pluspunkt.

Die Kamera kann übrigens um 180 Grad gedreht und auch im Winkel angepasst werden, so dass ihr den gewünschten Bereich im Blick behalten könnt. Auch bei der Lampe habt ihr alle Möglichkeiten: Neben verschiedenen Weißtönen kann die WiZ Outdoor Wandleuchte mit Kamera auch 16 Millionen Farben darstellen und beispielsweise im Alarm-Fall rot blinken.

Das Design der WiZ Outdoor Wandleuchte mit Kamera

Was die Optik angeht, hat WiZ aus meiner Sicht eine gute Chance liegen gelassen. Es wäre wohl noch ein bisschen schicker gewesen, hätte man die Outdoor Wandleuchte mit Kamera optisch an das Design der erst im vergangenen Jahr gestarteten Outdoor Wandleuchte angepasst. Insbesondere wenn am Haus beide zum Einsatz kommen, wäre eine vergleichbare Optik doch schon sehr nett gewesen.

Was kann man sonst noch sagen? In Sachen Smart Home sind Amazon Alexa und Google Assistant mit dabei. Um HomeKit macht WiZ weiterhin einen großen Bogen, wobei die Lampen bereits mit Matter ausgestattet sind und so auch in der Home-App landen. Für Kameras ist bisher aber noch kein Matter-Standard festgelegt worden.

