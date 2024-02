Sennheiser Accentum Plus Wireless: Neuer Over-Ear-Kopfhörer startet

Bei Over-Ear-Kopfhörern von großen und bekannten Marken gibt es ja nach oben fast kein Limit. Die Top-Modelle haben mittlerweile Preise von mehr als 300 oder 400 Euro, Apple setzt mit den AirPods Max sogar noch einen obendrauf. Nun gibt es einen Neuzugang in der Preisklasse darunter.

Heute ist der Sennheiser Accentum Plus Wireless offiziell gestartet. Der in zwei verschiedenen Farben erhältliche Over-Ear-Kopfhörer hat einen Listenpreis von 229,90 Euro (Amazon-Link). Ich kann mir gut vorstellen, dass er in den kommenden Monaten im Handel unter die 200-Euro-Marke fällt.

Die beeindruckend lange Akkulaufzeit der Sennheiser Accentum Plus Wireless

Den Klang können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht einschätzen, abgesehen davon hat Sennheiser aber jede Menge Technik in den neuen Accentum Plus Wireless gesteckt. Unter anderem gibt es eine Touch-Steuerung über das Pad am rechten Kopfhörer sowie eine aktive Geräuschunterdrückung.

Besonders bemerkenswert ist aus meiner Sicht die extrem lange Laufzeit der Kopfhörer. Bis zu 50 Stunden sollen möglich sein – und das selbst mit aktiver Geräuschunterdrückung. In nur zehn Minuten kann man per USB-C für weitere 5 Stunden kabellosen Musikgenuss sorgen. Und wenn ihr die Kopfhörer mal wegpacken wollt: Die Accentum Plus lässt sich flach zusammenlegen und werden mit einem Reisecase geliefert. Ebenfalls zum Lieferumgang gehören ein USB-C-Kabel und ein 3,5mm Klinkenkabel.

Ebenfalls mit an Board ist eine passende iPhone-Anwendung. Über die Sennheiser Smart Control App lassen sich Bluetooth-Verbindungen Managen, Anpassungen am Fünf-Band-Equalizer vornehmen sowie das persönliche Hörerlebnis weiter verfeinern.

