Samsung Galaxy Buds 3 und Buds 3 Pro: AirPods-Alternativen vorgestellt

Samsung hat am gestrigen Mittwoch einige neue Produkte vorgestellt, darunter auch eine neue Generation der Samsung Galaxy Buds. Mit den Galaxy Buds 3 und den Galaxy Buds 3 Pro gibt es gleich zwei Kopfhörer-Modelle, die Apples AirPods Konkurrenz machen wollen. Das gilt nicht nur für die Leistungsdaten auf dem Papier, sondern offenbar auch in Bezug auf das Design: Man hat sich deutlich an Apples AirPods und AirPods Pro orientiert.

Die Galaxy Buds 3, das Basismodell für 179 Euro, bieten wie die AirPods von Apple einen offenen Sitz im Ohr. Die Galaxy Buds 3 Pro wiederum verfügen über Silikonaufsätze für eine gute Abdichtung im Ohr wie die AirPods Pro und kosten 249 Euro. Was die Galaxy Buds 3-Serie so ähnlich wie die AirPods aussehen und sich auch so anfühlen lässt, ist ihr Design.

Samsung hat sich für ein Design mit einem Stiel entschieden, um die Passform und das Tragegefühl zu verbessern. Das Unternehmen erklärte, dass es zu dieser Entscheidung gekommen sei, nachdem man zahlreiche Ohren gescannt und auch KI für eine optimale Passform-Bestimmung angewandt hat.

Ein weiterer Beleg ist das Ladecase, bei dem Samsung vom bisherigen quadratischen Gehäuse abrückt und stattdessen ein abgeflachtes Gehäuse mit einem kleineren Deckel verwendet, das genauso geformt und gestaltet ist wie das der AirPods Pro. Samsungs Gehäuse unterscheidet sich ein lediglich durch die Farbe und die Verwendung eines transparenten Deckels. Beide Modelle kommen mit Bluetooth 5.4 sowie IP57-Wasserschutz daher.

Kombinierte Akkulaufzeit mit Case von 30 Stunden

Das andere große Hardware-Highlight ist eine „Klinge“ am Rand. Dabei handelt es sich um Samsungs Touchpad, das Touch- und Squeeze-Gesten unterstützt – wie bei den AirPods. Um die vollständigen Audiospezifikationen aufzuschlüsseln, verwendet Samsung bei den Buds 3 einen 11-mm-Treiber und bei den Buds 3 Pro einen 10,5-mm-Treiber mit einem 6,1-mm-Planar. Beide Modelle sind mit ANC ausgestattet, die Buds 3 Pro zusätzlich mit „Voice Detect“ zur Anpassung der Lautstärke und ANC, wenn man zu sprechen beginnt. Außerdem gibt es verbessertes HiFi-Audio mit bis zu 24 Bit und 96 kHz, allerdings nur bei Kopplung mit einem Galaxy-Smartphone mit One UI 6.1.1 oder höher. Beide verfügen über „360 Audio“ und bieten mit ihrem Ladecase eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden.

Für User, die mit einem Galaxy AI-Smartphone gekoppelt sind, gibt es außerdem eine nette Funktion: Die Buds können den neuen „Zuhörmodus“ nutzen und sich mit Hilfe der geräteeigenen Übersetzungsfunktionen Übersetzungen auf die Ohren geben lassen. Samsung ermöglicht ab heute Vorbestellungen für die Galaxy Buds 3 und Galaxy Buds 3 Pro für 179 bzw. 249 Euro. Beide Modelle werden noch in diesem Monat in den Farben Weiß und Grau/Silber ausgeliefert. Zudem gibt es 25 Prozent Rabatt, wenn man sie zusammen mit dem Kauf eines Galaxy Z Fold 6 oder Flip 6 erwirbt.