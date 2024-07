EasyPark-App bekommt neues Design und mehr Funktionen

Glücklicherweise muss ich so gut wie nie Parkgebühren zahlen, was daran liegt, dass ich kurze Strecken einfach mit dem Fahrrad zurücklege und das Auto kaum noch bewege. Wenn ihr einen Parkplatz mit dem Auto ansteuert, der kostenpflichtig ist, könnt ihr ja an vielen Automaten schon mit Karte bezahlen. Alte Parkautomaten nehmen aber nur Bargeld oder Geldkarten, was manchmal eine echte Herausforderung sein kann. Einfacher geht es mit der EasyPark-App (App Store-Link), die jetzt ein großes Update erfahren hat.

Die EasyPark-App ist derzeit in 20 Ländern und in mehr als 4.000 Ständen verfügbar und vereinfacht den Parkvorgang sowie die Bezahlung ungemein. Das jetzige Update bringt eine aufgefrischte Benutzeroberfläche sowie eine optimierte Übersicht über die Parkzonen und die in der App registrierten Fahrzeuge mit.

Das umfangreiche Makeover macht die App moderner, jedoch bleibt das beliebte Drehrad weiterhin verfügbar, mit dem man die Parkzeit besonders einfach einstellen kann. Zukünftig wollen die Macher auch eine Funktion integrieren, mit der man zwei Parkvorgänge gleichzeitig ausführen kann.

Der Vorteil von EasyPark: Ihr bezahlt nur für die Stunden und Minuten, die ihr auch wirklich geparkt habt. Per App könnt ihr den Parkvorgang jederzeit stoppen und bezahlt nur für die tatsächlich genutzte Zeit. Gleichzeitig kann man die Parkdauer auch von überall aus verlängern, wenn es mal etwas länger dauert. Mit Push-Nachrichten ist man zudem stets über die Parkzeit informiert und vermeidet so mögliche Strafzettel. EasyPark ist in mehr als 600 deutschen Städten vertreten und kann auf Parkplätzen, in Parkhäusern oder auch am Flughafen genutzt werden.