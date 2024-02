Meross Rolladenschalter mit HomeKit für nur 19,97 Euro

Ich saniere ja gerade ein Haus und die neuen Fenster sind fast alle drin (Details im Instagram Story-Highlight „Haus„) – ein krasser Unterschied zu vorher. Rolladen sind natürlich auch verbaut und falls ihr euer Rollo oder Jalousie smart per HomeKit und Siri steuern wollt, könnt ihr euch den Meross Rolladenschalter ansehen. Aktuell bezahlt ihr für den Schalter nur 19,97 Euro (Amazon-Link) statt vormals 31,99 Euro. Auch das 2er Set ist günstiger, das 4er Bundle hingegen etwas teurer. Benötigt ihr mehr Schalter, bestellt das 2er Set einfach mehrfach.

Der Meross Rolladenschalter ist 80 x 80 Zentimeter groß und kann demnach nicht in einen Standardrahmen integriert werden. Der Schalter kann nur einzeln in einer Unterputzdose betrieben werden, die mindestens 35 Millimeter tief ist. Der Anschluss sollte von Fachpersonal erfolgen, in der Praxis wird man den Schalter vermutlich selbst einbauen.

Touch-Schalter zur Rolladensteuerung

Der Schalter selbst bietet drei Touch-Tasten: Hoch, Stopp und Runter. Bestätigt man die Hoch- oder Runter-Taste fährt das Rollo entsprechend komplett hoch oder runter, mit der Stopp-Taste kann man auch dazwischen anhalten. Durch die smarte Anbindung an HomeKit könnt ihr euer Rollo smart steuern. Ihr könnt Siri damit beauftragen, einen Zeitplan anlegen oder das Rollo in Automationen einbinden. Unter anderem kann in der Automation „Guten Morgen“ das Licht aktiviert, das Rollo hochgefahren und die Heizung im Bad aufgedreht werden. Mit der Einbindung von Sensoren kann das Rollo auch bei einer bestimmten Temperatur heruntergefahren werden.

Der Meross Rolladenschalter mit HomeKit unterstützt zusätzlich Alexa und Google, die LED-Beleuchtung für den Schalter kann per Meross-App optional deaktiviert werden, was zum Beispiel im Schlafzimmer eine sinnvolle Lösung ist. Beachtet, dass ein Nullleiter (blau) für die Installation vorhanden sein muss, zudem wird nur 2,4 GHz WLAN unterstützt.

