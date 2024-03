Momax: Reiseadapter dank 120 Watt jetzt noch leistungsstärker

Den Reiseadapter von Momax haben wir euch im vergangenen Jahr bereits ausführlich vorgestellt, damals noch das Modell mit 100 Watt. Mittlerweile gibt es den praktischen Steckdosen-Adapter für die Nutzung auf der ganzen Welt in einer überarbeiteten und verbesserten Variante.

Die Grundidee das Adapter ist gleich geblieben: Durch kleine Schieber könnt ihr verschiedene Stecker auf der Rückseite aktivieren um das Ladegerät nicht nur in Europa, sondern auch in Großbritannien, Amerika oder Australien in die Wand zu stecken. Durch die Kontakte an der Front könnt ihr dann eure 110-230 Volt Geräte direkt anschließen.

Reiseadapter von Momax mit mehr USB-C-Ports als zuvor

Darüber hinaus bietet der Momax Reiseadapter an der Unterseite insgesamt vier USB-Ports. Während bei der 100 Watt Variante (siehe Titelbild) noch zwei USB-A und zwei USB-C-Anschlüsse mit einer gemeinsamen Leistung von 100 Watt vorhanden waren, sind es jetzt drei USB-C-Anschlüsse und nur noch ein USB-A-Port mit einer gemeinsamen Leistung von 120 Watt.

Und das macht sich durchaus positiv bemerkbar: Während man bei der früheren Variante zwei USB-Geräte nur mit 65+35 Watt laden konnte, sind es jetzt 65+35 oder 100+20 Watt – je nach gewählten Ausgängen. Nutzt man alle drei Ports, sind 65+35+20 Watt möglich. Zudem gehört nun eine Tasche und ein USB-C-Kabel zum Lieferumfang dazu, das war vorher wohl nicht mit dabei.

Mit einem Preis von 69,99 Euro ist der Reiseadapter von Momax nicht unbedingt günstig. Im Vergleich zu günstigeren Konkurrenten mit dem gleichen Design gibt es hier aber eine bedeutend bessere USB-Leistung. Und immerhin kann derzeit ein 10 Prozent Coupon auf der Produktseite aktiviert werden, mit dem der Preis auf 62,99 Euro sinkt.