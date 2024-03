WhatApp Messenger jetzt mit neuen Videonachrichten

Jetzt mal Hand aufs Herz: Wer von uns mag sie nicht, wie minutenlangen Sprachnachrichten mit null Informationsgehalt? Sinnloser kann man Zeit zum Teil nicht verschwenden. Und jetzt zündet WhatsApp (App Store-Link) die nächste Stufe: Sprachnachrichten gibt es ab sofort auch mit Bild: Die Videonachrichten.

„Du kannst im Handumdrehen Videonachrichten in Chats aufnehmen und senden“, heißt es in der Update-Beschreibung von Version 24.6.77 im App Store. Um eine neue Videonachricht aufzunehmen, muss man lediglich das kleine Kamerasymbol neben dem Texteingabefeld gedrückt halten.

Was ich tatsächlich prima finde: Im Chat selbst wird die Videonachricht durchaus ansprechend präsentiert. Für kleine Video-Botschaften der Enkelkinder an die Familie sicherlich eine nette Geschichte. Etwas beschwerlich ist es lediglich, eine erhaltene oder verschickte Videonachricht als Video in die Fotos-App zu exportieren. Hier muss man die Nachricht erst umständlich weiterleiten, um ins Teilen-Menü zu gelangen und das Video darüber zu sichern.

Wenn ihr mal eine besonders lange Videonachricht empfangt, solltet ihr einen Befehl kennen: Vorspulen und zurückspulen ist möglich, indem man auf den Rand eines Videos doppeltippt.